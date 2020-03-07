الوداد المغربي يتأهل رسميا على حساب النجم الساحلي ويواجه الأهلي

تأهل فريق الوداد المغربي لدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التغلب علي النجم الساحلي 2-1 ذهابا وإيابا، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب رادس فى إياب دور ربع النهائي.

وجاء هدف النجم الساحلي فى الدقيقة 57 عن طريق حازم الحاج حسن من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء ، بعد تنفيذ ركنية من الناحية اليسري .

بدا النجم الساحلي بالضغط المتواصل من أجل أحراز هدف مبكر ، في ظل تراجع كبير للوداد الذي أظهر اعتماده على الهجمات المرتدة أمام الضغط التونسي.





وجاءت الخطورة الأولى للنجم على مرمى الوداد في الدقيقة 21 من الشوط الأول بعدما أطلق إيهاب المساكني تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.





وواصل النجم الساحلي الهجوم المتواصل وجاءت كرة خطيرة في الدقيقة 27 بعد كرة عرضية أبعدها دفاع الوداد لتتهادى أمام أمين بن عمر الذي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت أعلى العارضة.





وجاءت عرضية جديدة في الدقيقة 29 حولها كريم العريبي قوية بالرأس نحو المرمى ولكنها كانت أعلى من عارضة التجناوتي بقليل لتضيع فرصة هدف أول لأصحاب الأرض.



