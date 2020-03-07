توجه الشكر لمصر..فتاة ليبية تروي تفاصيل استشهاد 6 من أشقائها على يد هشام عشماوى

وجهت أسماء عيسى الحرير شقيقة 6 ليبيين استشهدوا على يد الارهابى هشام العشماوى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والقوات المسلحة المصرية لدعمهم للشعب الليبي الشقيق والشعب الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر.





وكشفت "الحرير" خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة"المذاع عبر قناة مصر "الاولى" تقديم الاعلامى وائل الابراشى، أن الإرهابى هشام العشماوى كان من الرؤوس المحركة للجماعات الارهابية فى مدينة درنة الليبية وخارجها وخارج الحدود الليبية، وكان المخطط لعمليات ارهابية استهدفت اسرتها، لافتة إلى أن الجماعات الإرهابية حولت الساحات الشهيرة لقطع رؤوس المخالفين لهم، ومن ضمن هذه الساحات ساحة مسجد شهير.

وأشارت أسماء عيسى الحرير،أن التنظيم الإرهابي استهدف اشقائها الـ 6، على مدار 3 سنوات من الصراع،لافتة إلى أن أشقائها انضموا لجبهات المقاومة ضد الارهاب.

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وكانت وجهت شقيقة 6 من الضحايا الليبيين للتنظيم المتطرف الذي كان يقوده المصري هشام عشماوي في مدينة درنة الليبية، رسالة بمناسبة إعدامه فى وقت سابق.





وقالت أسماء الحرير في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك مساء الخميس الماضي: "هذا يوم عظيم لليبيا ومصر، ونتقدم بالشكر للقضاء المصري الذي استطاع تنفيذ حكم الله بالقصاص العادل على كل الإرهابيين القتلة، وعلى رأسهم السفاح القاتل هشام عشماوي".





وأضاف: "نتقدم بالتحية والتقدير إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وقواته المسلحة وحكومته والشعب المصري، على مساندتهم لقواتنا المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر وجنوده البواسل الذين قدموا وما زالوا من أجل تحقيق العدالة والقضاء على الإرهاب والإرهابيين الذين عاثوا فسادا في الديار وروعوا الأمنيين".





وقال أسماء عن نفسها إنها "شقيقة شهداء أسرة آل عيسى الحرير بمدينة درنة، التي خاضت معركة استمرت 20 ساعة، ضد أكبر تنظيمات إرهابية في العالم، وعلى إثرها قتل ستة من أشقائي في ملحمة تاريخية.. ملحمة العز والكرامة".









كانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها فى القضية رقم 1/ 2014 جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية الفرافرة فى جلسة نوفمبر 2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا حيث إن المتهم ارتكب العديد من الجرائم .









ونفذت الجهات المختصة حكم الإعدام في هشام عشماوي، بعدما تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الوطنى الليبى، والذى ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتى ليبيا ومصر، والذي قام أبناء القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.







