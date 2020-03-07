كورونا يفتك بالمسؤولين الإيرانيين.. الحرس الثوري يتدخل لمواجهة تفشي الفيروس.. وطوارئ بعدد من المحافظات

- الحرس الثوري يرش شوارع إيران بالمبيدات

- اعلان حالة التأهب القصوى بـ3 محافظات ايرانية لمواجهة كورونا

- تقارير: الحرس الثوري يحاول استغلال اأزمة كورونا سياسيا





في وقت يفتك فيروس كورونا بالمسؤولين الإيرانيين ويواصل التفشي في البلاد، يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يكافح تفشي الفيروس على طريقته الخاصة ويرغب.





وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية فإن عناصر الحرس الثوري الإيراني ترتدي أقنعة واقية من الغازات وملابس مضادة للماء "ووتر بروف"، يقومون الآن برش الشوارع والمستشفيات بالمطهرات، وذلك لتهدئة الرأي العام بسبب انتشار الفيروس الذي تسبب في وفاة كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي.





وأشارت الوكالة إلى أن قادة الحرس الثوري يأملون في أن تهدأ هذه الإجراءات الغضب الشعبي تجاه القوات شبه العسكرية القوية التي تورطت في إسقاط طائرة أوكرانية في يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 176، وأغلبهم من المواطنين الإيرانيين.





ويأتى تحرك الحرس الثوري في ظل تفشي الفيروس بين كبار المسئولين كما أنه أودى بحياة بعضهم، ولا يزال ضمان بقاء الحكومة، وكذلك مكانتها في السلطة، أمرًا بالغ الأهمية وسط واحدة من أكثر الأمراض فتكا في العالم خارج الصين.





وأصبح الخوف من فيروس كورونا وتراجع مصداقية الحكومة تحديا كبيرا لقادة إيران، الذين يترنحون بالفعل تحت وطأة العقوبات الأمريكية.





من جانبه يقول البريجاردير جنرال علام رضا سليماني، الذي يترأس قوة الباسيج التابعة للحرس الثوري، إنه "تم إعداد كل تسهيلات الرعاية الصحية والكوادر الطبية التي سنخوض هذا الجهاد المقدس".





فيما أشارت "أسوشييتد برس" إلى أن مشاركة الحرس في جهود الإغاثة لكارثة كبرى ليس مفاجئا، فالحرس، الذي يقدر عددهم بحوالي 125 ألف جندى و600 ألف متطوع، هو من يقوم بعمليات الإغاثة خلال الزلازل، كما تحركت القوات أيضا خلال الفيضانات.





واجهت قواتها، التي تضم علماء الفيروسات، أسلحة كيماوية خلال حرب إيران المستمرة منذ ثماني سنوات ضد العراق في ثمانينيات القرن الماضي، كما وسع من عملياته الخاصة بعد سنوات الحرب للمساعدة في إعادة إعمار البلاد. وقام الحرس الثوري الإيراني بإجراء حملات التحصين ضد شلل الأطفال وغيرها في الماضي.





وقال أفشون أوستوفار، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا البحرية في الولايات المتحدة حيث ألف كتابا عن الحرس الثوري ، إن الحرس الثوري يعتبر نفسه السلطة الرئيسية التي تقود البلاد خلال أي تهديد للنظام، سواء كان هذا التهديد مظاهرات أو عداء للدولة أو فيروس، فإن الحرس الثوري سوف يضع نفسه علنا كمدافع عن إيران.





وأشار أوستوفار: "إن إظهار القوة فيما يتعلق بفيروس كورونا هو بمثابة مسرح سياسي بقدر ما هو جهد صحي عام".





ونقلت الوكالة عن ريان طباطبائي، محلل إيراني في مؤسسة راند الأمريكية قوله إنه من الواضح أنه بخصوص فيروس كورونا "كوفيد 19"، فهناك حالة كبرى من سوء الإدارة، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الحرس الثوري إظهار نفسه على أنه منقذ.





كما قام الحرس أيضًا بالإتجار في نظريات المؤامرة التي لا أساس لها وسط تفشي المرض، حيث اقترح زعيمه الجنرال حسين سلامي أن الولايات المتحدة قد نشرت الفيروس وسط التوترات الأوسع مع أمريكا.





وقال سلامي أمام الجماهير في مدينة كرمان الإيرانية: سوف ننتصر في الحرب ضد الفيروس، الذي يعتبر منتجا من منتجات الحرب البيولوجية الأمريكية، والذي انتشر في الصين أولا ثم في إيران وفي بثية العالم".





وفي إطار مواجهة تفشي الفيروس، أعلنت الصحة الإيرانية حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية بسبب ​فيروس كورونا​، موضحة أن المحافظات الثلاث هي قم، كيلان، ومازندران.





وأفادت وكالة مهر للأنباء، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد الى 5823 والمتوفين الى 145، كما كشفت ​وزارة الصحة​ الإيرانية على لسان المتحدث باسمها "كيانوش جهانبور"، عن "وفاة 21 شخصا ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 145"، كاشفا عن إرتفاع عدد الإصابات إلى 5823.





وفي وقت سابق، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن بلاده تخوض حربًا ضد فيروس كورونا، مُرجحًا أنه "قد يكون نتيجة هجوم بيولوجي يستهدف الصين وايران أولا، ومن ثم سائر النقاط.



