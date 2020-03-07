أخبار الأهلي | قرار جديد بشأن فايلر بعد التأهل.. وعبد الحفيظ ينتقد صن داونز









.علق احمد فتحي لاعب النادي الأهلي بصعود فريقه لدور النصف النهائي ببطولة الامم الافريقية بعد إقصاء فريق صن داونز بـ " 3 اهداف مقابل هدف اجمالي مباراتي الذهاب الإياب.

















أكد الإعلامي يحيي حمزة أن رئيس النادي الاهلي "محمود الخطيب"، يبحث عن التغاضي عن شرط التجديد للمدير الفني للفريق رينية فايلر عقب تحقيق نتائج إيجابية جيدة علي المستويين المحلي والإفريقي.













قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن باكاري جاساما حكم مباراة اليوم بين المارد الأحمر وصن داونز كان موفقا بشكل جيد جدًا وأدار المباراة ببراعة.













وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني التهنئة إلى النادي الأهلي وجماهيره العريضة بتأهله إلى الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

















قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن توقيت مباراة الاهلي وصن داونز لم يكن موفقًا من حيث العوامل الجوية مما جعل لاعبي الأهلي مرهقين بشكل كبير، ولكن كنا رجال ونستحق الفوز.









ظهر م حمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب صعود الفريق الأول لكرة القدم

إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب افريقي في مباراة اليوم.



