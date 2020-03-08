بمشاركة كبرى الشركات .. انطلاق منتدى التوظيف الثاني لمحافظة القاهرة 12 مارس

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الملتقى يضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والأدوية والأمن والحراسة والنظافة.





كما يضم شركات سوبر ماركت كبرى بالشراكة المصرية السعودية .. مشيرًا إلى أن هذه الشركات تقدم للشباب فرص عمل مرتبات مجزية ، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم ، والتأمين ضد الحوادث.





وأشار المحافظ إلى أنه يشارك بالملتقى أيضًا مجموعة من كبرى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية مجانية في مجالات المبيعات والتسويق الالكتروني والحاسبات والشبكات والبرامج ، إلى جانب تأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإعداد القادة وإدارة الأزمات .