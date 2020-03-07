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برلمان

تعليم النواب: تعديلات قانون المنح والبعثات تهدف لخلق جيل من الكوادر للنهوض بالدولة

السبت 07/مارس/2020 - 11:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
أكدت لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، يهدف إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات.

جاء ذلك فى تقريرها الصادر بشأن القانون،  مؤكدة علي أنه يهدف لخلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بالدولة، والاستفادة من البعثات بشكل يحقق الهدف منها.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

ويأتي  مشروع القانون لمواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، فالواقع العملى أفرز عددا من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
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