اعتداء لاعبي النجم على حكم المباراة عقب صعود الوداد لنصف نهائي ابطال افريقيا

اعتدى بعض لاعبي النجم الساحلي التونسي، على حكم المباراة التي جمعت بين الفريق التونسي ومنافسه الوداد المغربي، ضمن منافسات المؤهلة لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.





فور انتهاء المباراة توجه بعض لاعبي النجم الساحلي الى ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ماغات ﻧﺪﺍﻱ حكم المباراة، ونشبت مشادة بينهم قبل أن يتدخل الأمن بشكل سريع ويتصدى للاعبي النجم.





أحرز فريق النجم الساحلي هدف التقدم في شباك الوداد المغربي ، من عمر الشوط الثاني ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب رادس فى إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا .





وجاء هدف النجم الساحلي في الدقيقة 57 عن طريق حازم الحاج حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء ، بعد تنفيذ ركنية من الناحية اليسري.





وبهذا الفوز لن يصعد النجم الساحلي، ولكن يصعد الوداد المغربي إلى دور نصف النهائي ويستعد لمواجهة الأهلي، في المباراتين بنتيجة 2-1.



