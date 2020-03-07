AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اعتداء لاعبي النجم على حكم المباراة عقب صعود الوداد لنصف نهائي ابطال افريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 11:06 م
الوداد والنجم
الوداد والنجم
Advertisements
عمرو أبوبكر
اعتدى بعض لاعبي النجم الساحلي التونسي، على حكم المباراة التي جمعت بين الفريق التونسي ومنافسه الوداد المغربي، ضمن منافسات المؤهلة لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

فور انتهاء المباراة توجه بعض لاعبي النجم الساحلي الى ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ماغات ﻧﺪﺍﻱ حكم المباراة، ونشبت مشادة بينهم قبل أن يتدخل الأمن بشكل سريع ويتصدى للاعبي النجم.

أحرز فريق النجم الساحلي هدف التقدم في شباك الوداد المغربي ، من عمر الشوط الثاني ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب رادس فى إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف النجم الساحلي في الدقيقة 57 عن طريق حازم الحاج حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء ، بعد تنفيذ ركنية من الناحية اليسري.

وبهذا الفوز لن يصعد النجم الساحلي، ولكن يصعد الوداد المغربي إلى دور نصف النهائي ويستعد لمواجهة الأهلي، في المباراتين بنتيجة 2-1.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناريوهات تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الوداد يتقدم 1-0 على النجم الساحلي ..فيديو

طريق الأهلي.. الوداد ينهي الشوط الأول متقدمًا على النجم الساحلي بهدف في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

طريق الأهلي.. الوداد المغربي يتقدم على النجم الساحلي التونسي بالهدف الثاني

الوداد المغربي يهزم النجم الساحلي بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

فيفا يحتفي بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر.. تفاصيل

وزير التعليم يصدر قرارات استثنائية لأبناء وأسر الشهداء

بـ 4 أطعمة.. كيف تقضى على فيروس كورونا في البيت ..فيديو

مدرب الأهلي السابق يتحدث عن فايلر بعد التأهل لدور الأربعة من دوري أبطال أفريقيا

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

سعر سيارة عمرو دياب الجديدة .. حضر بها عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا