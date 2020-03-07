سيتيين يرد على الانتقادات بعد فوز برشلونة على ريال سوسيداد

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".





وقال كيكي سيتيين، مدرب فريق برشلونة، في تصريحات أعقبت المباراة نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "كنا نعلم أن المُباراة ستكون معقدة، سوسيداد على ما أعتقد حقق ستة انتصارات مُتتالية بما فيها مُباراة ريال مدريد في البرنابيو".





وأضاف "سوسيداد فريق يلعب الكرة بشكل جيد عندما يتغلبون على الضغط، لديهم لاعبين في الأمام يُمكنهم أن يسببوا المشاكل لنا".





وعن ركلة الجزاء المحتسبة لفريقه، قال سيتيين: "لم أشاهد اللعب، كانت حركة سريعة من مسافة بعيدة، لم أتمكن من رؤيتها".





ورفض سيتيين الحديث الدائر حاليًا عن ضعف أداء برشلونة، وقال: "أنا مسؤول عن الفريق، هذا ما أنا مُهتم به، والفريق جيد، وقوي معنويًا، هذا صحيح أننا قادمين من هزيمة مؤلمة، ولكني أرى الفريق جيد وقوي".



