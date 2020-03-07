AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيتيين يرد على الانتقادات بعد فوز برشلونة على ريال سوسيداد

السبت 07/مارس/2020 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وقال كيكي سيتيين، مدرب فريق برشلونة، في تصريحات أعقبت المباراة نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "كنا نعلم أن المُباراة ستكون معقدة، سوسيداد على ما أعتقد حقق ستة انتصارات مُتتالية بما فيها مُباراة ريال مدريد في البرنابيو".


وأضاف "سوسيداد فريق يلعب الكرة بشكل جيد عندما يتغلبون على الضغط، لديهم لاعبين في الأمام يُمكنهم أن يسببوا المشاكل لنا".


وعن ركلة الجزاء المحتسبة لفريقه، قال سيتيين: "لم أشاهد اللعب، كانت حركة سريعة من مسافة بعيدة، لم أتمكن من رؤيتها".


ورفض سيتيين الحديث الدائر حاليًا عن ضعف أداء برشلونة، وقال: "أنا مسؤول عن الفريق، هذا ما أنا مُهتم به، والفريق جيد، وقوي معنويًا، هذا صحيح أننا قادمين من هزيمة مؤلمة، ولكني أرى الفريق جيد وقوي".


ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بشكل مؤقت، ويحل ريال مدريد في الترتيب ثانيا بـ 56 نقطة، بينما تجمد ريال سوسيداد في المركز السادس بـ 43 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصدر الدوري الإسباني | ريال مدريد يسحق خيتافي 3-0 فى الليجا

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد

برشلونة يسعى للثأر من ليفانتي في الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره في مواجهة ريال بيتيس بـ الدوري الإسباني.. الليلة

فينيسيوس: هدفي جاء من خطة نطبقها في التدريبات.. والكرة لمست بيكيه

ريال مدريد يستعيد العرش التاريخي لكلاسيكو الليجا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي | قرار جديد بشأن فايلر بعد التأهل.. وعبد الحفيظ ينتقد صن داونز

خبراء يكشفون خبرا صادما عن تفشي فيروس كورونا

كورونا.. علماء يحذرون من أعراض خفية للفيروس القاتل

سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ عن باكاري جاساما: أريد أن أرى جواز سفره ..فيديو

الإبراشي عن مروجي شائعات انتشار الفيروس بـ مصر: كورونا فى قلوبهم السوداء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا