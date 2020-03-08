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حوادث

ضبط 1266 قضية متنوعة.. مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة كل أشكال الخروج عن القانون

الأحد 08/مارس/2020 - 04:04 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - رامى المهدي
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1266) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.


كما  أسفرت جهودها وفروع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1014) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).


فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11630) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (340) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (97) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا متنوعة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (11) قضية متنوعة (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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