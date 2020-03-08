أمن المنافذ: مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة وقامت بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية.









أسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع- مبيدات حشرية زراعية – هواتف محمولة).. بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 113 ألف جنيه.









وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، عدم حمل تحقيق شخصية ، مخالفات السائقين ).





و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (921) مخالفة مرورية متنوعة.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (308) حكم قضائى متنوع.





و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (5) قضايا متنوعة.



