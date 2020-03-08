ثقافة دمياط تناقش ديوان اعترافات أنثى لـ ندى نصر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط من خلال إعداد ورش فنية وأنشطة ترفيهية، فكان أولها بمقر قصر ثقافة دمياط الجديدة لذوى الاحتياجات الخاصة وأخرى مع طلاب مدرسة الايمان الخاصة بقصر ثقافة الطفل وقدم بيت ثقافة السرو مسابقات اسئلة عامة بمدرسة الشهيد محمد عربانو.





ضمن الأنشطة الادبية قدم قصر ثقافة دمياط الجديدة مجموعة متنوعة لادبيات شعراء القصر من خلال استكمال لأمسية "ملتقي إبداع 2 " بحضور الشاعر حسن المالح ومشاركته بقصيدة سلامي عليها، وقصيدة سكر بليمون، وشارك الشاعر محمد لبن والشاعرة ندي نصر والشاعر محمد جمعة بقصيدة حداد الشوق، الى جانب شعراء اخرين منهم محمد صلاح، نورا بركة، محمد ملوك، أحمد سعد، وشارك ضياء فريد بديوان ألف لام ميم و قصيدة العاديات والشاعرة وداد معروف و أسعد سليم و السيد الراعي و أحمد خميس غلوش و صلاح بدران و حسام وفا وغيرهم، إلى جانب لقاء نادي الأدب لمناقشة ديوان "اعترافات أنثي " للشاعرة ندي نصر وجلسة اخرى لنادى ادب الطفل مع الشاعرة نورا بركة، كما نظمت مكتبة ميت الخولى ندوة شعرية بعنوان "الأم في عيون الشعراء" بمركز شباب القرية مع طاهر عبد الواحد الذى شارك بقصائد حب الام وعن مصر ام الدنيا للطالب عبد الوهاب طاهر والطالب أحمد موسي .





ضمن الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع عقد قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة بعنوان " المرأة المصرية نضال متعدد الأوجه " ألقتها مسؤولة النشاط لرسم ملامح دورها التربوى و نضالها الداعم لأسرتها بشكل ايجابى بمحيط مجتمعنا المصرى وذلك باختلاف مهنتها و شغلها مناصب قيادية من خلالها أثبتت قدرتها التنافسية على تقديم الخدمات على كافة المستويات بلا حدود وبلا كلل .



