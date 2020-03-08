فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي

أعرب النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بحفل الزفاف الجماعي الذي نظمته محافظة الجيزة مساء اليوم السبت لـ 30 عريسا وعروسا من أبناء المحافظة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين.

أكد أبو العينين، في تصريح له خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي، على الدور الكبير الذي تبذله مؤسسة أبوالعينين الخيرية في دعم الشباب من أبناء محافظة الجيزة، بجانب دورها المجتمعي في مجالات التعليم والصحة والتوعية المجتمعية، والعمل الخيري للارتقاء بالمجتمع.

أوضح أبو العينين أن المشاركة الواسعة من جمعية أبو العينين الخيرية في تلك الاحتفالية تعكس مدى اهتمام مؤسسة أبو العينين الخيرية بالشباب، معبرا عن سعادته بوجود عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والذين شملهم هذا الحفل، وكانوا من بين الـ 30 عريسا وعروسا الذين احتفلت بهم محافظة الجيزة.

وشدد أبو العينين على أن الدور المجتمعي لمؤسسة أبو العينين الخيرية لم يتوقف داخل محافظة الجيزة وحدها، لكنه دور ممتد لمختلف محافظات الجمهورية، بناء على الدور الذي تحمله تلك المؤسسة على عاتقها في خدمة المجتمع بجانب الدولة.

وكانت محافظة الجيزة نظمت مساء اليوم حفل زفاف جماعيا لـ 30 عريسا وعروسا من أبناء محافظة الجيزة في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 101، والذي تم تنظيمه تحت رعاية وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.