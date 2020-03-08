AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي

الأحد 08/مارس/2020 - 08:20 م
محافظ الجيزة والنائب
محافظ الجيزة والنائب محمد أبو العينين في حفل الزفاف الجماعي
Advertisements
محمد الصاحى - عدسة: محمد أبو النور - إيهاب أشرف

أعرب النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بحفل الزفاف الجماعي الذي نظمته محافظة الجيزة مساء اليوم السبت لـ 30 عريسا وعروسا من أبناء المحافظة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين.

 

أكد أبو العينين، في تصريح له خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي، على الدور الكبير الذي تبذله مؤسسة أبوالعينين الخيرية في دعم الشباب من أبناء محافظة الجيزة، بجانب دورها المجتمعي في مجالات التعليم والصحة والتوعية المجتمعية، والعمل الخيري للارتقاء بالمجتمع.

 

أوضح أبو العينين أن المشاركة الواسعة من جمعية أبو العينين الخيرية في تلك الاحتفالية تعكس مدى اهتمام مؤسسة أبو العينين الخيرية بالشباب، معبرا عن سعادته بوجود عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والذين شملهم هذا الحفل، وكانوا من بين الـ 30 عريسا وعروسا الذين احتفلت بهم محافظة الجيزة.

 

وشدد أبو العينين على أن الدور المجتمعي لمؤسسة أبو العينين الخيرية لم يتوقف داخل محافظة الجيزة وحدها، لكنه دور ممتد لمختلف محافظات الجمهورية، بناء على الدور الذي تحمله تلك المؤسسة على عاتقها في خدمة المجتمع بجانب الدولة.

 

وكانت محافظة الجيزة نظمت مساء اليوم حفل زفاف جماعيا لـ 30 عريسا وعروسا من أبناء محافظة الجيزة في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 101، والذي تم تنظيمه تحت رعاية وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
فرحة لكل أبناء الجيزة.. أبو العينين خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي: حريصون على دعم الشباب والقيام بدورنا المجتمعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة .. جمعية أبو العينين الخيرية تقرر زيادة مكافآت حفظة القرآن إلى 500 ألف جنيه| فيديو

محافظ الجيزة: رجل الصناعة محمد أبو العينين داعم لكل مجالات التنمية في المحافظة ..صور

داعيا للإسراع فى تطوير الميادين والشوارع..أبو العينين: شعب الجيزة يستحق المزيد من الجهد

خليفة الإنسانية تنظم حفل زفاف لـ 1200 ضمن العرس الجماعي الـ9 بالبحرين

تحت رعاية محافظ الجيزة والنائب محمد ابو العينين.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تنظم ندوة للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا

تيسير عبدالفتاح: "أبو العينين" مكسب لجميع أهالي الجيزة.. ولا يدخر جهدا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.. صور

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع شقيق ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يخطف الأنظار على السوشيال ميديا بسبب وردة.. شاهد

بعد 27 يوما من التوقف.. قطار الدوري المصري يستأنف رحلته غدا

مجدي عبد الغني يهاجم بادجي.. ويكشف تفاصيل مرض الشناوي.. فيديو

اول قرار من كارتيرون بشأن مباراة الاتحاد السكندري

3 غيابات مؤثرة في صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك بالدوري

أغرب قرار لمواجهة كورونا.. إيران تحظر الطلاق حتى نهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها