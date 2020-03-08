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محافظات

اليوم .. انطلاق الحملة القومية ضد مرض الحصبة الألمانية بأسوان

الأحد 08/مارس/2020 - 04:03 ص
اليوم .. إنطلاق الحملة
اليوم .. إنطلاق الحملة القومية ضد مرض الحصبة الألمانية
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شاذلى عبد الفتاح
تبدأ مديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم الأحد إطلاق الحملة القومية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية والتى تقام خلال الفترة من 8 مارس وحتى 26 مارس الجارى .

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إن الحملة تهدف إلى تطعيم جميع الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 10 سنوات حيث يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على مرض الحصبة والحصبة الألمانى .


وأوضح إيهاب حنفى أنه تم تجهيز وتدريب المشاركين في أعمال الحملة، وتحديد أعداد الأطفال المستهدفة على مستوى مدن ومراكز المحافظة .


وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني بجميع محافظات الجمهورية .   


وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن الحملة ستشمل الفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 10 سنوات بالمحافظات الحدودية، والتى تضم أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، مؤكدًا أهمية الحصول على التطعيمات لرفع الحالة المناعية للأطفال ، وضمان وقايتهم من المرض.  


وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن الحملة مناعية وتهدف إلى الحفاظ على مصر منخفضة في نسب الإصابة بالحصبة والحصبة الألماني مؤكدا أن المحافظات الحدودية أكثر عرضة للإصابة بسبب الاحتكاك الجغرافي مع دول الجوار. 


وتابع بأن مصر لم تعد من الدول التي بها إصابات وأصبحت خالية من الفيروس تماما وأى حالات في الغالب يتم الكشف عنها تكون وافدة من الخارج وهو ما يدفعنا إلى عمل حملات لرفع مناعة الأطفال.  

وأقرأ أيضًا : 

 صحة أسوان: انطلاق الحملة القومية ضد الحصبة الألماني.. 8 مارس المقبل


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