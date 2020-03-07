المنيا 2003 يبدأ مشواره في القطاعات بالفوز على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف

بدأ فريق المنيا مواليد 2003 مشواره بدوري القطاعات بالفوز على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب نادي المنيا الرئيسي.





ونجح لاعبو المنيا في خطف أول 3 نقاط بالبطولة، حيث سجل الهدفين كل من اللاعبين: شريف ياسر، ومصطفى عاطف.





جدير بالذكر أن مجموعة المنيا مواليد 2003 في دوري القطاعات تضم 4 فرق هي: (المنيا - بترول أسيوط – مركز شباب الخارجة – مركز شباب الغنايم).



