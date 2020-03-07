لتخطي مراكز الهبوط.. المنيا يحل ضيفًا على ديروط بالقسم الثاني

أدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، تدريبه الأخير قبل السفر غدا، متوجها إلى محافظة أسيوط، استعدادا لمواجهة فريق ديروط ، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .









وقال "شديد قناوى"، المدير الفني للمنيا، إن المباراة تعد من المباريات القوية والصعبة خاصة أن فريق ديروط من الفرق العنيدة على ملعبها، ولكننا سنقاتل من أجل الفوز وخطف النقاط الثلاثة والصعود في الترتيب وتخطى مراكز الهبوط.





يدخل فريق المنيا اللقاء بعد الفوز علي فريق الإعلاميين بالجولة الماضية بثلاثية ،بينما يدخل فريق ديروط اللقاء بعد الخسارة أمام فريق سوهاج بهدف للاشيء.



