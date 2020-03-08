تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح دفن المتوفين طبيعيا

كثير منا يفقد شخصا عزيزا عليه، وعند العلم بوفاة هذا الشخص يصبح فى حيرة وحالة من عدم الاتزان بسبب فقده لرفيقه أو أحد أقاربه، ويقوم بإجراءات الدفن والعزاء، ولا يتذكر أن هناك إجراءات ومستندات مطلوبة لاستخراج تصريح لدفن المتوفى.









وفى ذات السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى الباشا الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح دفن المتوفين طبيعيا.. لان هناك نوعين من الوفاه "طبيعية_ حكمية".





١- إبلاغ أقرب مكتب صحة أو وحدة صحية بالوفاة بواسطة أحد أقارب حتى الدرجة الرابعة أو المقيمين مع المتوفي في نفس المسكن أو المستشفى التي حدثت بها الوفاة.





٢- أن يكون مع المبلغ عن الوفاة بطاقة رقم قومي وبطاقة المتوفي أو صور منها أو إقرار من المبلغ بعدم وجود بطاقه له.





٣- يملأ المبلغ نسختين من نموذج ٣٢ تبليغ صادر من وزارة الداخلية، وذلك بعد دفع رسوم جنيه مصري فقط لا غير والتوقيع عليها.





٤- يصطحب المبلغ طبيبا من مكتب الصحة أو الوحدة الصحية للكشف على المتوفي وتشخيص سبب الوفاة.





٥- يقيد الموظف مكتب الصحة أو الوحدة الصحية بواقعة الوفاة في سجل قيد الوفيات طبقا لتشخيص الطبيب.





٦- يتسلم المبلغ تصريح الدفن وشهادة الوفاة بعد اعتمادها من الطبيب مجانا.



