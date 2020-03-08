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طارق البشبيشي: مشروع الإخوان ينتهي بترك أردوغان السلطة .. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:25 ص
طارق البشبيشى
طارق البشبيشى
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كـريـم الـخـطـيـب
قال طارق البشبيشى، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية طابور خامس لمشروع أردوغان، مشيرا إلى أن المجنسين في تركيا هم أتباع التيار القُطبي.

وأضاف «طارق البشبيشي» خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن أردوغان يسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة تعيد انتخاب الحزب الذي ينتمي إليه، رغم تراجع شعبيته في أسطنبول.

وأشار الباحث في شئون الإسلام السياسي، إلى أن أحلام الإخوان في تركيا كبيت العنكبوت، ومشروعهم سينتهي حال ترك أردوغان للسلطة، موضحا أن الإخوان إنكشارية العصر الحديث.

وأوضح أن صعب تغيير التركيبة السكانية للمجتمع التركي، منوها إلى أن بعض الدول العربية تعتبر أردوغان محتل و لص يسرق ثروات دول الجوار ويدعم الإرهاب، ومشروعه مرفوض من قبل الكثير.

ولفت إلى أن بعض قيادات الإخوان تتسول الآن في تركيا بعد أن غضب عليهم، مؤكدًا أن التيار القطبي الذي يترأسه خيرت الشاطر ومحمود عزت هم الذين يحصلون على الجنسية والامتيازات التركية.
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