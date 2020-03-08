حوادث وضحايا فى يوم .. شق بطنه بسكين.. عامل يدفع حياته ثمنا لخلافات الجيرة بالدقهلية.. جثة في مغارة.. تحقيقات موسعة لكشف غموض مصرع شاب في جبال كرداسة

تحولت جثته لأشلاء.. مريض نفسي يقفز أمام قطار بمحطة سكك حديد قنا

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا





نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الحوادث في القاهرة والمحافظات، بين جرائم القتل والحوادث المرورية والسرقة والانتحار.. وفيما يلي أبرز الحوادث التي وقعت اليوم.





لقى عامل نظافة بمجلس مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنا بسكين على يد جاره لخلافات بينهما بسبب الجيرة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء،سيد سلطان مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية بوصول شخص جثه هامده اثر اصابته بطعنة نافذة بالبطن.





بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين ان المجنى عليه يدعى محمد سعد احمد عبدالله 50 عاما عامل نظافة بمجلس مدينه الجماليه ومقيم بالجمالية وتوفى إثر طعنة نافذة بالبطن.





وبالفحص تبين ان المتهم يدعى هانى أ ا 25 عاما وقام بضربة بسكيه بالبطن بسبب خلافات الجيره بينهما وبتقنين الاجراءات تم ضبطه و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة.





فيما تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب داخل مغارة جبلية بمنطقة أبورواش بكرداسة.





وطلبت النيابة برئاسة المستشار محمد علما رئيس النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة بعد ما توصلت التحريات الأولية لهوية المجني عليه حيث طلبت التحري عن مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.





وقرّرت النيابة استدعاء أسرة الشاب بعد تحديد محل إقامته، لسماع أقوالهم حول الواقعة، وأشارت التحقيقات الأولية أن بداية الكشف عن الحادث كان ببلاغ لمركز شرطة كرداسة من الأهالي بالعثور علي جثة شاب داخل مغارة بجبل أبو رواش.





انتقلت علي الفور قوات الأمن برئاسة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة الشاب لا يوجد به إصابات ظاهرية.





أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب وتحديد أسباب الوفاة.





وفى سياق متصل لقي مريض نفسي، مصرعه تحت عجلات قطار بمحطة سكة حديد قنا، بعدما ألقى بنفسه أمام القطار.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمصرع محمود خلف يوسف 31 عامًا، مزارع، تحت عجلات قطار رقم ١٩٤٢ بمحطة سكة حديد قنا.





تبين من تحريات المباحث، أن المتوفي يعاني من مرض نفسي، واندفع نحو القطار أثناء قدومه للمحطة، مما أدى إلى مصرعه في الحال وتحول جثته إلى أشلاء.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، و تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.









كما لقي 3 أشخاص مصرعهم من بينهم رضيع، وأصيب 3 في حادث تصادم اليوم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبوقر قاص جنوب محافظة المنيا وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفي الفكرية المركزي.





كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقر قاص بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص من بينهم رضيع وثلاثة سيدات وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي.





تبين من تحريات إدارة البحث الجنائي التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام، والعميد جمال الدغيدي، أن الحادث وقع بالطريق ما بين قرية أتليدم ومركز أبوقر قاص بين سيارة ربع نقل وتوك توك وأسفر عن مصرع كل من: "فاطمة-خ" 35 عاما، "محمد-س" 39 عاما، "رمضان-ع" عامان، وأصيب 3 هم: "عبده-ص" 30 عاما شقيق المتوفاة الأولى، "ميادة-ح" 35 عاما، و"سعدية-ع" 40 عاما.





تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا وصرحت بدفن الجثث بعد تسليمها لذويهم.



