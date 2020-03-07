أخبار 24 ساعة.. مطار القاهرة: وقف السفر إلى الكويت أسبوعًا بناء على طلبها.. وصلاح يعيد ليفربول إلى طريق الانتصارات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها في التقرير التالي:





وقف رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى الكويت بسبب فيروس كورونا





شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إلغاء الرحلات الجوية المتجهة إلى الكويت، بناءً على طلب من السلطات الكويتية بوقف الرحلات المتجهة إليها لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.. للمزيد اضغط هنا









بهدفه في شباك بورنموث.. محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد بـ البريميرليج





واصل الدولي المصري محمد صلاح، هوايته المفضلة بالتسجيل في شباك بورنموث، فى مباراته رقم 100 مع الريدز، التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.. للمزيد اضغط هنا









الانتحار للأقوى.. سعودية تطلق النار على نفسها في ظروف غامضة .. تفاصيل





في قصاصة من الورق، دونت سعودية بعمر 17 عامًا عبارة صادمة تضمنت كلمات غامضة وهي: "الانتحار للأقوى"، وذلك قبل أن تضع فوهة المسدس على رأسها وتطلق النار على نفسها في منزل أسرتها في محافظة الشملي 180 كلم غرب حائل.. للمزيد اضغط هنا









السعودية: 128 شخصا أفصحوا عن تواجدهم في إيران





قالت وزارة الصحة السعودية إن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران حتى صباح السبت بلغ 128 مواطنًا، منهم 26 مواطنًا موجودون حاليًا داخل المملكة، و95 مواطنًا موجودون حاليًا في إيران، إضافةً إلى 7 مواطنين موجودين حاليًا في دول أخرى.. للمزيد اضغط هنا









وزير التعليم يصدر قرارات استثنائية لأبناء وأسر الشهداء





أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يحصل عليها الطلاب في المدارس ، وذلك تقديرًا لجهود وتضحيات آبائهم.. للمزيد اضغط هنا









كورونا.. علماء يحذرون من أعراض خفية للفيروس القاتل





يمثل فيروس كورونا أقوى تحد وتهديد أمام دول العالم، حيث تكشف الأبحاث عن خطورة الفيروس بعدما رصد العلماء تغيرات في أعراض الإصابة بين المصابين الأوائل بالمرض. ووفقا لتقارير إعلامية ودراسة نشرتها "سوشيال ساينس ريسيرش نت وورك" فإن المرض لا يظهر بشكل واضح على المصابين حديثا.. للمزيد اضغط هنا









وزيرة الصحة: 33 حالة كورونا جديدة على باخرة الأقصر





قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، انه لن يوجد دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا، لافتة الى ان منذ اعلان الفيروس قمنا بتشديد الاجراءات على المطارات والحجر الصحي والمزارات السياحية . واضافت ان مصر بها ٣ حالات فقط مصابين بفيرس كورونا وهم الصيني وتم علاجه و الخالة الثانية لكندي وحالته قربت على الشفاء والحالة الثالثة لمصري وحالته في تحسن.. للمزيد اضغط هنا









الخارجية: إثيوبيا أهانت الجامعة العربية.. وبيانها اتصف بعدم اللياقة وافتقد للدبلوماسية





أعربت وزارة الخارجية، عن رفضها جملة وتفصيلًا لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر أمس الجمعة حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم الأربعاء الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي.. للمزيد اضغط هنا









الحرب قد تندلع والمتضرر إثيوبيا.. الجار الله: تدمير سد النهضة سهل





قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية إن الدول المستفيدة من مياه نهر النيل لن تسمح لإثيوبيا أن تحجب مياهها عنها حتي لو أدي ذلك إلي حروب مع هذه الدول وعلى إثيوبيا أن تدرك أنها في مواجهة دول كثيرة وكبيرة ومؤثرة دوليًا.. للمزيد اضغط هنا









سعر سيارة عمرو دياب الجديدة .. حضر بها عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك





شهدت منصات التواصل الاجتماعى فى الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل لمعرفة سعر و نوع السيارة التى حضر بها الفنان عمرو دياب، عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى القاهرة الجديدة.. للمزيد اضغط هنا



