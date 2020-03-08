تعرف على الشروط العامة لحجز وحدة سكنية أو قطعة أرض للعاملين بالخارج

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروطا عامة لحجز الوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج، بشرط أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية، ويمتلك إقامة سارية أو ما يعادلها، بالإضافة لـ ألا يقل عمره عن 21 عاما.





قال تقرير صادر عن الوزارة إن أولوية الحجز بأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يومًا.





وحظرت الوزارة الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام، ويتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز.





وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة، يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم تسجيل التحويلات الواردة اعتبارًا من بداية العام الحالى، وقبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس.





وكانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق لها الاعلان عن فتح باب الحجز، وبدء استقبال تحويلات الراغبين فى حجز الأراضى والوحدات، بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، اعتبارا من أول الشهر الجاري؛ لحجز قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر – القاهرة الجديدة – الشروق – السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة (الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة)، والعاصمة الإدارية الجديدة.