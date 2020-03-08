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تعليم

غدًا... جامعة حلوان تنظم حفل خريجات كلية التربية الرياضية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان عن إقامتها حفل خريجات كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة دفعة 2019 ، 9 مارس المقبل. 

بالإضافة إلى إقامتها الملتقى التوظيفى الخاص بالكلية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم  رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد كلية التربية الرياضية بنات، والدكتورة أمل رياض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

جدير بالذكر أنه تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان حفلا غنائيا للأطفال معاذ ومازن نجوم the voice kids، يوم 10 مارس  وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ويتضمن الحفل فقرات اكتشاف مواهب، وتنورة، وفرقة كلية التربية الموسيقية.

وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهي للترويح عن الطلاب.
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جامعة حلوان تنظم حفلا غنائيا لأطفال the voice kids

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