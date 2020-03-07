بهدف من ذهب.. ميسي في أقل مستوياته ينقذ برشلونة أمام سوسيداد

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".





ويدين برشلونة في فوز اليوم إلى قائده وأسطورة الفريق الحية ليونيل ميسي، إلا أن الأرجنتيني رغم الفوز كان محل تساؤلات عدد من المتابعين بسبب مستواه الذي بدا متراجعًا خلال المباراة.





وحمل أداء ميسي اليوم علامة استفهام كبيرة حول الفرص التي يهدرها ميسي أمام المرمى، وظهر وكأنه ليس في قمة تركيزه، إلا أنه النادي الكتالوني سيظل مدين له حتى وهو في أقل مستوياته.





ميسي ورغم اختفائه في المباراة كان ثاني أفضل ممرر للكرات بنسبة 89.2، وثاني أكثر من لمس الكرة بـ 77 لمسة طوال الـ 90 دقيقة.



