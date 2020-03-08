محافظة القاهرة تكرم أسر الشهداء في احتفالية.. اليوم

ومن المقرر أن تكون الاحتفالية بدار الدفاع الجوي محور المشير القرية الأولمبية بقاعة لي لي.

وتحتفل مصر بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام ، بعد أن أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.





وبعد وفاته على الجبهة أثناء تفقد القوات نعاه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر، كما أطلق اسمه على عدد من الميادين والشوارع في مصر أبرزها ميدان عبدالمنعم رياض المجاور لميدان التحرير في قلب القاهرة.







