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70 مليون رسالة.. تنظيم الاتصالات: مقاضاة 6 شركات إبادة حشرات

الأحد 08/مارس/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور حسام عبد المولى رئيس الإدارة الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 شركات مختلفة من شركات ابادة الحشرات، بعد أن أصبح تلقى المواطنين رسائل من نوعية هذه الشركات ظاهرة مزعجة.


وتابع عبد المولى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"المذاع عبر قناة مصر "الاولى" تقديم الاعلامى وائل الابراشى: "بدراسة الظاهرة، اكتشفنا أنها تمثل أكثر من جريمة، فالأمر لا يتوقف إرسال رسائل للمواطنين فقط".


وأشار رئيس الادارة الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى أن القضاء ينظر فى الوقت الحالى 6 قضايا ضد 6 شركات مختلفة، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من الارقام التابعة لـ 4 شركات فقط أرسلت أكثر من 70 مليون رسالة للمواطنين.

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