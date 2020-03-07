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منوعات

ليفربول يتجنب مصافحة فريقه المنافس.. ومحمد صلاح يكسر القاعدة..شاهد

السبت 07/مارس/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أصيب مشجعو كرة القدم في بريطانيا بحالة من الارتباك بعد مشاهدتهم لاعبي ليفربول وبورنموث يتجنبون المصافحة التقليدية قبل المباراة عقب حظر الدوري الممتاز في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.


وشهدت المباراة التي خاضها فريق ليفربول الانجليزي مع خصمه بورنموث، عدم مصافحة اللاعبين لبعضهم البعض قبل بدء المباراة بسبب مخاوف من تفشي وباء كورونا الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.


وبالرغم من هذا الإجراء إلا أن  اللاعبين كانوا قضوا 90 دقيقة على مقربة شديدة من بعضهم البعض.


في حين صافح النجم المصري، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، صديقه ساديو ماني بعد نهاية المباراة احتفالا بالتعادل.


ووفقًا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، كان هناك بعض الاستثناءات لهذا الإجراء، وتقابل ديران إدي هاو ويورجن كلوب بالاحضان.
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