تستهدف شريحة غنية .. كيف تحصل شركات إبادة الحشرات على أرقام المواطنين

كشف الدكتور حسام عبد المولى رئيس الإدارة الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن كيفية حصول شركات إبادة الحشرات على بيانات وأرقام الهواتف المحمولة للمواطنين.





وأضاف عبد المولى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر "الأولى" تقديم الإعلامى وائل الابراشى، أنه تم التوصل إلى أن هذه الشركات تحصل على بيانات المواطنين من مصادر في منتهى الخطورة على سبيل المثال، النوادى الكبرى، شركات الكهرباء، الاتصالات، الكومباوندات، البنوك، لافتا إلى أن شركات إبادة الحشرات تشترى بيانات وأرقام المواطنين من أفراد داخل الأماكن السابق الإشارة لها.





وتابع: يشترون الـ 100 ألف رقم بـ 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أن اصحاب هذه الشركات تستهدف الشريحة القادرة على دفع مبالغ كبيرة.





وأكد عبد المولى رئيس الادارة الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 شركات مختلفة من شركات إبادة الحشرات، بعد أن أصبح تلقى المواطنين رسائل من نوعية هذه الشركات ظاهرة مزعجة للمواطنين.