AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تستهدف شريحة غنية .. كيف تحصل شركات إبادة الحشرات على أرقام المواطنين

الأحد 08/مارس/2020 - 03:02 ص
حسام عبد المولى رئيس
حسام عبد المولى رئيس الادارة الفنية بالجهاز القومى
Advertisements
أسامة علي

كشف الدكتور حسام عبد المولى رئيس الإدارة الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن كيفية حصول شركات إبادة الحشرات على بيانات وأرقام الهواتف المحمولة للمواطنين.


وأضاف عبد المولى  خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر "الأولى" تقديم الإعلامى وائل الابراشى، أنه تم التوصل إلى أن هذه الشركات تحصل على بيانات المواطنين من مصادر في منتهى الخطورة على سبيل المثال، النوادى الكبرى، شركات الكهرباء، الاتصالات، الكومباوندات، البنوك، لافتا إلى أن شركات إبادة الحشرات تشترى بيانات وأرقام المواطنين من أفراد داخل الأماكن السابق الإشارة لها.


وتابع: يشترون الـ 100 ألف رقم بـ 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أن اصحاب هذه الشركات تستهدف الشريحة القادرة على دفع مبالغ كبيرة.


وأكد عبد المولى رئيس الادارة الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 شركات مختلفة من شركات إبادة الحشرات، بعد أن أصبح تلقى المواطنين رسائل من نوعية هذه الشركات ظاهرة مزعجة للمواطنين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«اتصالات مصر» تتصدر تقارير قياسات جودة خدمات المحمول

إخلاء سبيل صاحب الألمانية لإبادة الحشرات بـ 50 ألف جنيه في اتهامه بإزعاج المواطنين

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

مدرب الهلال يعلق على خلافه مع جوميز

هيمنة ومنهج أحادي.. الخارجية توجه انتقادات لاذعة لـ إثيوبيا بعد بيان الجامعة العربية

غادة عبد الرازق .. 10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا

مي كساب تكشف حقيقة انفصال أوكا وأورتيجا.. التفاصيل

رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد إطلالتها الجريئة في مهرجان الأقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف

غادة عبد الرازق .. 10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا

رأسه كادت تنفجر .. إيراني مصاب بكورونا يسقط أرضا والإسعاف ترفض الحضور .. فيديو