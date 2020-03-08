رأسه كادت تنفجر .. إيراني مصاب بكورونا يسقط أرضا والإسعاف ترفض الحضور .. فيديو

لم تتوقف حالات الإصابة بكورونا عن السقوط المفاجئ في الشوارع إثر شدة هجوم الفيروس الفتاك، ويبدو أن المستشفيات الإيرانية ليست على قدر يمكنها من استيعاب هذا العدد المهول من المرضى المتساقطين والمصابين يوميًا في كل مكان.

فوفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية فقد وصل عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 4700 حالة، واليوم تداول رواد موقع التغريدات تويتر مقطًعا مؤلمًا لرجل انفجرت رأسه بسبب كورونا.

يظهر الفيديو الذي التقطته إحدى النساء المارة بشارع من شوارع ميناء «أنزلي» رجلًا يسقط على الأرض بسبب إصابته بكورونا، وعند مقاومته محاولة النهوض سقط مرة أخرى فارتطمت رأسه عدة مرات بالأسفلت مما نجم عنه انفجار الدماء من دماغه.

أثار المقطع غضب وحزن رواد مواقع التواصل فيما كشفت المرأة خلال الفيديو أن المارة الملتفون حول الرجل دون محاولة لمسه أو الاقتراب منه حاولوا الاتصال بالإسعاف أكثر من مرة لكن لا فائدة.

فقد أخبرتهم إدارة الإسعاف في شمال إيران حيث وقع المصاب بأن السيارات مشغولة في نقل المرضى، ولا يوجد أي سيارة إسعاف متوفرة للحضور وإنقاذ الرجل "المسكين".