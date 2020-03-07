العراق توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى 15 مارس بسبب فيروس كورونا

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم عن توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشر من شهر مارس الحالي ، وذلك حماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقف التبادل التجاري بشكل مؤقت ، بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.
وأشار الى أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحًا.