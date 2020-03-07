AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نبيل الحلفاوي يعلق على صعود الوداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

السبت 07/مارس/2020 - 11:57 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
مصطفى كرم

علق الفنان نبيل الحلفاوي على صعود فريق الوداد المغربي لنصف دوري ابطال افريفيا بعد إقصاء فريق النجم الساحلي، وبذلك يواجه الأهلي في نصف النهائي.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلاً "‏النجم والوداد عملوا شوط تاني رهيب وممتع كلاهما كان يستحق الصعود.. لكن التأهل كان من نصيب الوداد بمجموع المباراتين، منافسة مصرية مغربية في المربع الذهبي للوصول للنهائي.. الأهلي والوداد. الزمالك والرجاء الوحيد الذي لم يهزم في ربع النهائي هو النادي الأهلي".


وتأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .

وكان الزمالك صعد على حساب فريق النجم الساحلي لنصف النهائي ليواجه فريق ال جاء البيضاوي الذي تغلب على فريق النجم الساحلي ليصبح نصف النهائي مواجهة مصرية مغربية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتمنى الأهلي والزمالك في النهائي.. إبراهيم سعيد يحتفل بصعود الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للجماهير بعد صعود الأهلي لنصف نهائي الأبطال

شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

نبيل الحلفاوي يحتفل بصعود الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

رينيه فايلر يحتفل بصعود الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال.. شاهد

إحنا بنفرح بالبطولة.. أحمد السعدني يعلق على صعود الأهلي لنصف نهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تأهل الأهلي | المنسق الاعلامي لـ صن داونز: الآن عرفتم سر الضحكة بعد قرعة دور الـ٨

شكرا مصر.. ليبية تروي تفاصيل استشهاد 6 من أشقائها على يد هشام عشماوى

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز

وائل جمعة يكشف رأيه في باكاري جاساما.. وموقفه من قرار فايلر إيقاف كهربا

بعد التأهل الأفريقي.. الخطيب يدرس قرارًا جديدًا بخصوص رينيه فايلر

AdvertisementS

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز

بعد التأهل الأفريقي.. الخطيب يدرس قرارًا جديدًا بخصوص رينيه فايلر

مهاجماً بادجي .. مجدي عبد الغني يكشف أسباب تأهل الأهلي لنصف نهائي أبطال أفريقيا

أحمد فتحي يكشف دور الخطيب في تأهل الأهلي على حساب صن داونز

شاهد.. أول رد فعل من الخطيب بعد صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

تعرف على موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

بعد تأهل الأهلي | المنسق الاعلامي لـ صن داونز: الآن عرفتم سر الضحكة بعد قرعة دور الـ٨

توقف المباراة واعتداء على الحكم.. ملخص وأحداث لقاء النجم الساحلي والوداد المغربي

عبدالحفيظ يهنئ الزمالك.. والنجم أم الوداد أيهما يفضل في نصف نهائي الأبطال.. فيديو

مدرب صن داونز بعد الخروج من دوري الأبطال: لا يمكننا منافسة الأهلي

أخبار الأهلي | قرار جديد بشأن فايلر بعد التأهل.. وعبد الحفيظ ينتقد صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية