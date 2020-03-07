نبيل الحلفاوي يعلق على صعود الوداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على صعود فريق الوداد المغربي لنصف دوري ابطال افريفيا بعد إقصاء فريق النجم الساحلي، وبذلك يواجه الأهلي في نصف النهائي.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلاً "‏النجم والوداد عملوا شوط تاني رهيب وممتع كلاهما كان يستحق الصعود.. لكن التأهل كان من نصيب الوداد بمجموع المباراتين، منافسة مصرية مغربية في المربع الذهبي للوصول للنهائي.. الأهلي والوداد. الزمالك والرجاء الوحيد الذي لم يهزم في ربع النهائي هو النادي الأهلي".





وتأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .



وكان الزمالك صعد على حساب فريق النجم الساحلي لنصف النهائي ليواجه فريق ال جاء البيضاوي الذي تغلب على فريق النجم الساحلي ليصبح نصف النهائي مواجهة مصرية مغربية.