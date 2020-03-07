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رياضة

الدوري السعودي.. إعلامي: مبروك للهلال الحصول على دوري الفار الظالم

السبت 07/مارس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
علق الإعلامي السعودي عبد الرحمن الفريح، على فوز الهلال أمام الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقال الفريح عبر حسابه بموقع تويتر :" جرحوا المنافسة .. ثم قتلوا عدالتها من بدري.. هاردلك لعدالة المنافسة.. مبروك الحصول دوري الفار الظالم".

وأضاف: من زمان نقولها: اذا اردت ان تهزم المدلل يجب ان تهزم لجانه وتحكيمه وتتحداهم ثم تكون بطلًا بعد ذلك... "منافسة غير عادلة قتلت كل شيء من بدري".

وابتعد الهلال بصدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة.

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