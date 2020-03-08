محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الثقافة بذكرى ميلاد أحمد زويل.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس السبت، الاحتفال بذكرى ميلاد العالم الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل، بمسرح قصر ثقافة دسوق، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ.









كما حضر الاحتفال، الدكتورة چاكلين بشري، مدير فرع ثقافة كفرالشيخ، والنائب أحمد الطنطاوي، والنائب عمرو دوير، والمحاسب محمد الشهاوي، أعضاء مجلس النواب، واللواء نصر عبدالسلام، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.









في بداية كلمته، رحب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالحضور الكريم، والقيادات التنفيذية والرقابية والتعليمية والأمنية والإعلاميين ومواطني محافظة كفرالشيخ، قائلًا؛ يسعدني التواجد في العاصمة الثانية للمحافظة، ويسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بالذكرى الـ 74 لميلاد العالم الجليل أحمد زويل.









أوضح نور الدين، أن العالم المصري الكبير أحمد زويل ابن مصر وابن كفرالشيخ، هو واحد من العلماء المصريين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في العالم أجمع وهو واحد ممن يجلهم رجال العلم حول العالم، بل وشباب العالم الذين يحلمون بأن يكونوا مثل زويل.









وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن زويل هو العالم والكيميائي المصري والعربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في مجال علمي، ليمثل أملًا للشباب العربي في صناعة مستقبل ناجح ومتقدم، لافتا أن ابتكار زويل أثار إعجاب العالم وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تُدركه.









وأضاف، إن كانت جائزه نوبل هي الأشهر إلا أنها لم تكن الوحيدة التي حصل عليها زويل، فالعالم الكبير قد حصل على 100 جائزة عالمية، وعلى المستوى الوطني حصل العالم الدكتور أحمد زويل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وعلى قلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافًا من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد مماته.









ومن جانبها قالت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الجليل، أن العالم المصري الدكتور أحمد زويل، أحد نوابغ العصر، والذي أثرى البشرية بعلمه، وقدم نحو 350 بحثًا علميًا، ستظل علامة بارزة في مسيرة التطور الإنساني، واستحق بجدارة جائزة نوبل في الكيمياء عن اختراعه ميكروسكوبا ليزريا يصور الحركة في زمن يبلغ فيمتو ثانية، وهو إنجاز كبير سيظل له نتائجه المهمة في تطوير البحوث الكيميائية.









وأضافت، ولد عام 1946م في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبدأ تعليمه الأساسي بمدينة دمنهور ثم انتقل مع أسرته إلي مدينة دسوق بكفرالشيخ حيث أكمل تعليمه الثانوي، وحصل علي بكالوريوس من قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، كما حصل على شهادة الماجستير في علم الضوء وشهادة الدكتوراة في علوم الليزر.









وأشارت شقيقته، أن اسم "زويل" يوجد فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة التى تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة التى تضم هذه القائمة" ألبرت أينشتاين، وغراهام بيل"، لافتةً إلي انه أُقيمت له جنازة عسكرية حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة.









وعلى هامش الاحتفال، تفقد محافظ كفرالشيخ، ونائبه، معرض الفن التشكيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة دسوق، مؤكدًا علي اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة من أبناء محافظة كفر الشيخ، بهدف تحقيق جودة الحياة لهم وتحسين أوضاعهم ودمجهم في المجتمع.



