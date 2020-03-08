مؤمن سليمان: الزمالك أصبح عقدة الترجي.. وتأهل القطبين انتصار للكرة المصرية

هنأ مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، على الصعود إلي دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلا "انتصار للكرة المصرية".





وقال في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": "الزمالك أصبح عقد الترجي بالفعل وما حدث إنجاز حقيقي للقلعة البيضاء".





وأكد أن فوز لاعبي الزمالك على منافسه الترجي التونسي في السوبر الإفريقي ساعد على إقصائه من دوري الابطال بكل سهولة.





وواصل: "اللياقة البدينة للزمالك كانت أفضل من الترجي".



