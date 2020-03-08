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رياضة

مؤمن سليمان: الزمالك أصبح عقدة الترجي.. وتأهل القطبين انتصار للكرة المصرية

الأحد 08/مارس/2020 - 12:20 ص
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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حسام الحارتي
هنأ مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، على الصعود إلي دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا  قائلا "انتصار للكرة المصرية".

وقال في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": "الزمالك أصبح عقد الترجي بالفعل وما حدث إنجاز حقيقي للقلعة البيضاء".

وأكد أن فوز لاعبي الزمالك على منافسه الترجي التونسي في السوبر الإفريقي ساعد على إقصائه من دوري الابطال بكل سهولة.

وواصل: "اللياقة البدينة للزمالك كانت أفضل من الترجي".

وأضاف مؤمن سليمان أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك لم يفقد الأمل في المنافسة على بطولة الدوري المصري، خصوصا عقب تحقيق بطولتي السوبر المصري والإفريقي والصعود إلي دور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
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