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أصل الحكاية

#تعليق_الدراسة_عمان يتصدر تويتر.. وحقيقة إغلاق المدارس في السلطنة

الأحد 08/مارس/2020 - 04:25 ص
مدارس سلطنة عمان
مدارس سلطنة عمان
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ميـــس رضــا

صدر هاشتاج حمل اسم  #تعليق_الدراسة_عٌمان  موقع التواصل الاجتماعى على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد فى عدد من دول العالم، فيما سجلت السلطنة 12 حالة مصابة بالفيروس جميعها مرتبطة بالقادمين من إيران.


وأوصت وزارة الصحة العمانية، السبت، بعدم قيام أي مؤسسة تعليمية بتعليق الدراسة دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أو الهيئة أو الوزارة التابعة لها المؤسسة التعليمية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة.

 

وقالت الوزارة في بيان لها -أوردته وكالة الأنباء العمانية- إن قرار تعليق الدراسة في أي مؤسسة تعليمية يعتمد على الوضع الوبائي المحلي للمرض وتقييم المخاطر للحالات المؤكدة مخبريًا والمخالطين لها، مؤكدة أنها تتقصى مخالطي الحالات المؤكدة مخبريًا وأنها تتابع الأشخاص في الحجر أو العزل الصحي المؤسسي أو المنزلي.

 

ودعت وزارة الصحة المخالطين التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة (24441999) أو الخط الساخن بالمحافظة التابع لها وعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

 

ومن المتوقع أن يتسبب فيروس كورونا المستجد حال تفشيه على نطاق واسع فى تعليق المدارس فى بلدان عربية وأوربية ، ما ستؤثر هذه الخطوة سلبا على نحو ملايين الطلاب.

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