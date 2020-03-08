إعلامي سعودي ينتقد إدارة النصر بعدما حدث مع حمد الله

انتقد الإعلامي عادل الملحم، تصرف مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق.





وكان حمد الله قد رفض السفر برفقة بعثة النصر إلى المجمعة، الجمعة، في إطار الاستعداد لملاقاة الفيصلي مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وجاء قرار حمد الله نتيجة الاعتراض على قرار الإدارة بخصم راتبه، لعدم المشاركة في مران الإثنين الماضي، وكذلك التأخر عن حضور تدريبات الجمعة.





وكتب الملحم، عبر حسابه الشخصي على تويتر:"في الموسم الماضي كانت هناك أحداث داخل البيت النصراوي ومن نجوم كبار ومع ذلك صوت الحكمة كان سائدا حتى أعتلى الفريق منصات التتويج. مبدأ الثواب والعقاب لا يختلف عليه أحد . ولكن مثلا لا يمكن أن تعطي ابنك محاضرة عن الاخلاق قبل اربع ساعات من دخوله أختبار في مادة الرياضيات؟!".





وخسر نادي النصر أمام مضيفه الفيصلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



