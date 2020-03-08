بنفيكا يتعادل 1-1 مع سيتوبال في الدوري البرتغالي

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أحداث مباراة بنفيكا وسيتوبال، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي.

افتتح كارلنيهوس التسجيل لسيتوبال في الدقيقة 46، قبل أن يعادل بيزي النتيجة لبنفيكا في الدقيقة 51، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بنفيكا للنقطة 59 في صدارة الدوري البرتغالي، ورصيد نادي سيتوبال للنقطة 28 في المركز الحادي عشر.





وفي نفس الجولة تعادل نادي تونديلا مع بوافيستا بهدف لكل منهما، وتقام مباراة فريقي بورتو وريو آفي في الوقت الحالي، والنتيجة تشير لتعادلهما بنفس النتيجة.