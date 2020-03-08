مدحت العدل: العرب أكثر شعوب العالم استخداما لـ «السوشيال ميديا» بطريقة خطأ .. فيديو

قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن العرب أكثر شعوب العالم استخداما لـ "السوشيال ميديا" بطريقة خطأ، مشيرا إلى أننا شعوب لا نعرف معنى الديمقراطية الصحيحة.









وأضاف «مدحت العدل» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» أن العالم الغربي يتعامل مع السوشيال ميديا بطريقة صحيحة وإبداء رأيه دون أي تطاول.









وأوضح الكاتب والسيناريست، أن المجتمع العربي يتعامل مع السوشيال ميديا على أنها تعويض لإبداء رأيه دون أي خوف، مؤكدا أن هناك أشخاصا أصبحوا نجوما من ورق بسبب السوشيال ميديا الذي أصبح «بيزنيس» بسبب شراء المتابعين ومشاهدات جديدة.









وأشار«مدحت العدل» إلى أننا لابد أن نستخدم السوشيال ميديا بالشكل الصحيح دون أي أخطاء او تصفية الحسابات، فضلا عن اللجان الإلكترونية التى تسعى إلى بث الشائعات في توقيتات معينة، وعلينا أن لا ننساق وراء هذه الشائعات التي تهدف لزعزعة الدول.









وتابع «مدحت العدل»: «أننا مازلنا في سنة أولى ديمقراطية والمجتمع يتطور الآن والشيء الجيد هو الذي يستمر إلى النهاية».