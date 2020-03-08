AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطيران تكشف آخر تطورات حظر السفر مع الإمارات والكويت.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:11 ص
الطيران المدني
الطيران المدني
Advertisements
حمزة شعيب
قال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، إن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الصحة لوضع خطة للعمل داخل مطار القاهرة ومتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح " مناع "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دى ام سي"،  أن سلطة الطيران المدني هي المسؤولة عن التصديق على الطلعات الجوية سواء الخاضعة للاتفاقات الثنائية أو العلاقات بين الدول.


وكشف عن أهم الدول التى أوقفت وزارة الطيران الرحلات إليها، موضحا أن الرحلات متوقفة للسعودية لحين التنسيق مع وزارة الصحة والحصول على نتائج تحليل pcr حتى لا يعود المسافر من الدول المستضيفة له".

وأشار إلى أن ما تم تداوله حول حظر السفر للإمارات عار تماما عن الصحة، لافتا إلى أن سلطة الطيران المدني المصرية تواصلت مع نظيرتها الإماراتية ونفوا ما تردد، و"طلبنا منهم ينزلوا يقولوا فيه إن ما تم تداوله غير صحيح وبالفعل طلعوا بيان، والطائرات مستمرة ومفيش أي حاجة وعلى متابعة فورية طوال 24 ساعة".


كما نوه بأن المنشور الذي صدر من سلطة الطيران المدني بدولة الكويت الخاص بوقف الطائرات القادمة من مصر إليها تسبب في وقف مصر للطائرات المسافرة للكويت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطيران يتابع إجراءات الحجر الصحى فى مطار القاهرة لمواجهة فيروس كورونا

تحرك عاجل للكويت ضد انتشار فيروس في إيران

نائب وزير الطيران يقوم بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي .. صور

الكويت تعلن الإجراءات الصحية بعد وضع مصر بقائمة فحص كورونا.. والحجر الصحي: لسنا دولة موبوءة

الطيران المدني تكشف تفاصيل الحجر الصحى بالمطارات

وقف رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى الكويت بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يكشف الرقم النهائي لمصابي فيروس كورونا في مصر

سعر سيارة عمرو دياب الجديدة .. حضر بها عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

بينها مصر.. السعودية تطالب القادمين من 4 دول بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين

تعديل وتجديد.. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر لتجديد تعاقده

حادث أليم.. 8 أطفال ضحية حريق ضخم افتعله خدم منزل في الكويت

وزير التعليم يصدر قرارات استثنائية لأبناء وأسر الشهداء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث أليم.. 8 أطفال ضحية حريق ضخم افتعله خدم منزل في الكويت

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر