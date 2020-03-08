الطيران تكشف آخر تطورات حظر السفر مع الإمارات والكويت.. فيديو

قال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، إ ن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الصحة لوضع خطة للعمل داخل مطار القاهرة ومتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح " مناع "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دى ام سي"، أن سلطة الطيران المدني هي المسؤولة عن التصديق على الطلعات الجوية سواء الخاضعة للاتفاقات الثنائية أو العلاقات بين الدول.









وكشف عن أهم الدول التى أوقفت وزارة الطيران الرحلات إليها، موضحا أن الرحلات متوقفة للسعودية لحين التنسيق مع وزارة الصحة والحصول على نتائج تحليل pcr حتى لا يعود المسافر من الدول المستضيفة له".





وأشار إلى أن ما تم تداوله حول حظر السفر للإمارات عار تماما عن الصحة، لافتا إلى أن سلطة الطيران المدني المصرية تواصلت مع نظيرتها الإماراتية ونفوا ما تردد، و"طلبنا منهم ينزلوا يقولوا فيه إن ما تم تداوله غير صحيح وبالفعل طلعوا بيان، والطائرات مستمرة ومفيش أي حاجة وعلى متابعة فورية طوال 24 ساعة".









كما نوه بأن المنشور الذي صدر من سلطة الطيران المدني بدولة الكويت الخاص بوقف الطائرات القادمة من مصر إليها تسبب في وقف مصر للطائرات المسافرة للكويت.