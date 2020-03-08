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اقتصاد

بسبب كورونا.. إلغاء الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين

الأحد 08/مارس/2020 - 01:37 ص
الاجتماعات السنوية
الاجتماعات السنوية
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محمد يحيى

أعلنت مؤسستا صندوق النقد والبنك الدوليين، عن إلغاء اجتماعهما السنوي " اجتماعات الربيع 2020"، والذي كان من المفترض إطلاقه من العاصمة الأمريكية واشنطن خلال مارس الجاري؛ والاكتفاء بالمتابعة الإلكترونية لفعاليته عن طريق الأسئلة والأجوبة لكل من المندوبين وممثلي المجتمع المدني والبرلمان والإعلام والمتخصصين حول العالم؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.


وأذاعت المؤسستان بيان مشتركا حول تلك الأزمة، على لسان كل من كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك ؛ أنه من المقرر التواصل الإفتراضي مع المشاركين فيمكن لأي شخص حول العالم متابعة سير الاجتماعات.


قال البيان المشترك إن المؤسستان تشعران بقلق عميق جراء تطورات حالة الفيروس كورونا والمأساة الإنسانية التي تكتنفه. وبسبب المخاوف الصحية المتزايدة فيما يتصل بالفيروس، حيث اتفقت المؤسستان علي  خدمة أعضائها  على نحو فاعل وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين والموظفين في اجتماعات الربيع.


وأوضح البيان أنه من الصعوبة بمكان حضور المندوبون الاجتماعات بأنفسهم، والاستثناء المحتمل هو عدد صغير من المندوبين المشاركين في الاجتماعات الرسمية، إذ  سيجري صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين مشاوراتهما الرسمية وما يتصل بها من لقاءات صحفية رئيسية عن بعد.


وتعهدت المؤسستان بالإلتزام الكامل بتقديم المشورة والتحليلات بشأن السياسات، والحفاظ على حوار بناء مع كل أصحاب المصلحة باستخدام قدراتهما المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والتواصل الافتراضي إلى أقصى حد ممكن.

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