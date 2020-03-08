AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن .. سرقة محمد رمضان .. عُريّ توبا بويوكستون .. رانيا يوسف تخطف الأنظار .. عودة أصالة وطارق العريان

الأحد 08/مارس/2020 - 12:09 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" صورة لسيارة ماركة "فيراري"  لونها احمر والبعض ربط بينها وبين سيارة الفنان محمد رمضان.

أثارت الفنانة التركية توبا بويوكستون جدلا واسعا بعد ظهورها مع حبيبها رجل الأعمال اوموت افيرجان وذلك بعد أن تناولا سويا العشاء وخرجا يتجولان فى الشارع.

حرص الفنان رامى صبرى على الحديث عن طلاق الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان والذى وقع بداية هذا العام حيث أعلنت أصالة عن انفصالها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

كشفت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسى عجرم عن تطور خطير فى القضية المتهم فيها الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم بقتل السورى محمد الموسى. 

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث خضعت الى جلسة تصوير جديدة. 

حرص صناع فيلم صندوق الدنيا على حضور عرضه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذى أقيم مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تريند الفن | إنجي علي تدعم طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجآت الليلة الأخيرة في حياته

حدث ليلا.. السيسي يشارك في حفل الاستقبال الرسمي بقصر بكنجهام.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مستجدات تقلب بها الطاولة.. وابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار من جديد

نشرة الفن.. ماذا قال جاد شويري عن قتيل فيلا نانسي عجرم؟.. عبير صبري تثير الجدل.. وكريم عبد العزيز مطلوب على جوجل

أخبار الفن.. محاولة انتحار أسما شريف منير.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. انهيار الفنانة هبة السيسي

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

ترشيحاتنا

باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لم يكن بخصوص سد النهضة.. سر اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الجيش

عبدالحفيظ يهنئ الزمالك.. والنجم أم الوداد أيهما يفضل في نصف نهائي الأبطال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث أليم.. 8 أطفال ضحية حريق ضخم افتعله خدم منزل في الكويت

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر