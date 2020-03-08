اخبار الفن .. سرقة محمد رمضان .. عُريّ توبا بويوكستون .. رانيا يوسف تخطف الأنظار .. عودة أصالة وطارق العريان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" صورة لسيارة ماركة "فيراري" لونها احمر والبعض ربط بينها وبين سيارة الفنان محمد رمضان.





أثارت الفنانة التركية توبا بويوكستون جدلا واسعا بعد ظهورها مع حبيبها رجل الأعمال اوموت افيرجان وذلك بعد أن تناولا سويا العشاء وخرجا يتجولان فى الشارع.





حرص الفنان رامى صبرى على الحديث عن طلاق الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان والذى وقع بداية هذا العام حيث أعلنت أصالة عن انفصالها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





كشفت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسى عجرم عن تطور خطير فى القضية المتهم فيها الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم بقتل السورى محمد الموسى.





نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث خضعت الى جلسة تصوير جديدة.





حرص صناع فيلم صندوق الدنيا على حضور عرضه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذى أقيم مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بالمحافظة.