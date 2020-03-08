تامر عبد المنعم: نعم للتضامن مع الأرمن ضد مذابح تركيا

أدان الفنان تامر عبد المنعم الجرائم التي ارتكبتها تركيا في حق شعب الأرمن على مر السنوات الماضية منذ بداية الدولة العثمانية.





وكتب تامر عبر المنعم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "نعم للتضامن مع الأرمن مع اقتراب مرور ١٠٥ سنة على جرائم تركيا في حقهم #حملة_افضح_تركيا".







وتعترف 30 دولة حول العالم بالإبادة التركية للشعب الأرمني. وتفيد تقديرات أن بين 1,2 و1,5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات الدولة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.







وأدان البرلمان السوري بالإجماع، في الفترة الماضية الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعب الأرمن في الدولة العثمانية ويدين أي محاولة لإنكار هذه الجريمة.