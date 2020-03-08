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تعليم

التعليم: تمكين طلاب أولى ثانوي من التدريب عمليا على الاختبارات الإلكترونية

الأحد 08/مارس/2020 - 12:43 ص
الامتحانات الالكترونية
الامتحانات الالكترونية
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية ، توصي بضرورة تمكين طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة من التدريب عمليا للاختبار الالكتروني، وذلك استعدادا لاختبارات الصف الأول الثانوي، والمقرر عقدها في مارس 2020 باعتباره محاكاة لامتحان آخر العام.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر عقد اختبار تدريبي لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي باستخدام التابلت، وذلك خلال الفترة من 22 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم: "يهدف الاختبار التدريبي إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأصدر نائب وزير التربية والتعليم تعليمات رسمية توصي المدارس بإعلان جدول اختبارات مارس التدريبية لجميع طلاب أولى ثانوي، وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي.

وشدد حجازي على ضرورة انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختبارات التدريبية، وانتظام الجدول المدرسي قبل بدء الاختبارات يوميا.

كما شدد نائب وزير التربية والتعليم على تفعيل جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة في أداء الاختبارات الإلكترونية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها في مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح.

كما أعلن نائب وزير التربية والتعليم أن الاختبارات التدريبية ستكون فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه أصدر تعليمات تلزم معلمي المواد الدراسية المختلفة بأن يقوم كل معلم عقب انتهاء أداء مادة تخصصه، بمناقشة طلابه حول إجاباتهم، والرد على استفساراتهم، وتحديد أبرز المشكلات التي واجهت الطلاب في الإجابة، لتدريبهم على حل تلك المشكلات والتعامل مع الأسئلة التي تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسي.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت جدول الاختبار الإلكتروني التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر عقده في مارس 2020.

تبدأ الامتحانات وفقا لهذا الجدول يوم الأحد 22 مارس 2020 باللغة العربية، ثم الاثنين 23 مارس 2020 اللغة الأجنبية الأولى، والثلاثاء 24 مارس 2020 الأحياء، والأربعاء 25 مارس 2020 الجغرافيا.

ثم يؤدي الطلاب يوم الخميس 26 مارس 2020 اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 29 مارس 2020 الرياضيات، والاثنين 30 مارس 2020 الفلسفة، والثلاثاء 31 مارس 2020 الفيزياء، والأربعاء 1 أبريل 2020 التاريخ، والخميس 2 أبريل 2020 الكيمياء.
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