بعد فوز السوري محمد إسلام .. بهاء الدين محمد يفتح النار على ذا فويس كيدز

هاجم الشاعر بهاء الدين محمد قناة إم بي سي والقائمين على برنامج The voice kids ذا فويس كيدز بعد تتويج الطفل السوري محمد إسلام بـ لقب الموسم الثالث من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم









وكتب بهاء الدين محمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" نتيجة برنامج ذا فويس كيدز فاشلة، وواضح فيها اللعب المقصود في النتيجة، ولكن خداع الناس وفرض النتيجة على الناس (( ضد البرنامج )) وضد الفن وضد العدل.









وأضاف :"ومش ح اتفرج عليه تانى لأن الفنان اللى جواية لا يقبل الظلم وعيب اللى حصل ،عيب يا mbc إنتى قناة مهمة والناس بتحترمك ".





وشارك في لجنة تحكيم الموسم الثالث من ذا فويس كيدز نانسي عجرم، الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي بعد انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني.



