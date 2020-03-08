توقعات الأبراج وحظك الأسبوعي من اليوم مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليكتوقعات الأبراج لهذا الأسبوع من الأحد 8 مارس ألى الجمعة 13 مارس ،وفقا لما كشفته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

برج الحمل





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

بداية اسبوع تدعو للقلق والحذر بسبب وجود القمر في العذراء بين السبت والاحد لذلك ابتعد عن الاجواء السلبية الالتباس وسؤ التفاهم ولا تكون لجوجا على امر يبدو مستحيلا وإذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، قد تكون مستعدًا لتحمّل كل المسؤوليات إلا أن الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية. تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حينًا، ثم تعيش ترددًا قاتلًا أحيانًا أخرى بالرغم من الظروف الضاغطة سوف يساهم وجود القمر في برج الميزان في مساعدتك ونجاحك قد يمدك بالنصائح والإرشاد، أو يسهّل أمامك الطريق ويسمح لك بتحقيق حلم قديم، وربما تتوصل إلى اتفاق أو شراكة أو عقد ، وتحقق أرباحًا وترتاح لتحالف جديد أو لأخبار تأتيك عن مبلغ من المال أو بعض المستحقات المتأخرة.









حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية و تفرح للتوافق بين الطرفين وتكون مطمئن البال لسير العلاقة اذا كنت مرتبطا الظروف مؤاتية لاتخاذ قرارات عملية لغسل القلوب ودعم الروابط وإيجاد حل حاسم وقد تجد نفسك مطمئنًا إلى جانب الحبيب الذي يبادلك الثقة والمحبة.









برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

يناسبك الجو العام لبداية الاسبوع مع وجود القمر في برج العذراء الصديق ومن ثم سوف تكون نهاية الاسبوع مميزة جدا مع وجود القمر الجديد في العقرب الذي يجعلك تتحرّر من ضغوط وتواجه العثرات والعقبات بعزيمة أقوى وتفاؤل يذهل المحيط أنّ الجو الإيجابي يكون واضحا ، فتنقلب ألاوضاع لمصلحتك وتطل أنت على آفاق جديدة وتتّجه إلى ارتقاء اجتماعي ومهني، بحيث تبرز كأكثر المحظوظين في مجال عملك. تطرق الأبواب الصحيحة فتفتح أمامك واسعة ، وتقوم بخطوات تلاقي الترحيب .لكن بالرغم من الظروف الفلكية الايجابية هنالك لحظات متوترة بسبب القمر من برج الميزان تمتحن برودة اعصابك وقدرتك على تحمل الضغوط نسق جيدا بين الواجبات المهنية والعائلية ابتعد عن الاهمال والتقصير وعالج الامور المعدة بذكاء وموضوعية.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تشرق بجاذبية قصوى ، وتستقطب الإعجاب والتأييد وتسجل نجاحًا في شتى علاقاتك واتصالاتك . لن تمرّ بمكان دون أن تترك أثرًا، سواء بحضورك أو بعذوبتك أو كلماتك الرقيقة. تسافر إلى الخارج أو تذهب لمغامرة ما أو تكتشف بلدانًا جديدة تتذوّق الأوقات الجميلة والاجتماعات الرائعة مع أشخاص ينالون إعجابك وإذا كنت وحيدًا فقد يملأ أحدهم فراغ قلبك.









برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تفرح لانفراجات كبيرة في الايام الاولى من الاسبوع مدعوما من القمر من برج العذراء ومن ثم القمر من برج الميزان الهوائي الصديق ترتفع فرص النجاح وتقوم بخطوات مباركة انه اسبوع التواصل الدائم بحيث تكون لامعا في الحوار والمفاوضات والامتحانات لا تستبعد تعاونًا مع فئات جديدة وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًّا لشراكة أو لتعاون قديم. إلاّ أنَك بالإجمال، تسيطر على الموقف وتتّخذ القرار الحكيم والمستقلّ عن أي ضغوط تناضل وتجابه كل الرياح، وقد تتطرّق إلى قضايا قانونية وقضائية، أو تفاوض بشأن شروط مهنية أو عقد مادي أو علاوة على الراتب أو عمل جديد. تقوم بسفر أو تبحث عن منزل جديد، مزوّدًا بمعنويات قوية وديناميكية بلا حدود. بالرغم من الايجابيات عليك ان تعالج الالتباسات بموضوعية في عطلة الاسبوع بسبب القمر من العقرب





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يسجّل هذا الاسبوع أيضا احتمالًا وهو حسم لإحدى العلاقات وقلب الصفحة، للانتقال إلى امر مختلف وجديد بدون نقاش أو فرصة لإعادة النظر. أما بعض مواليد برج الجوزاء سيعيشون عشقًا عابرًا وقويًا جدًا، لكنه غير قابل للاستمرا او يضعون شروطًا تعجيزية تعرضهم لخيبات وتبعدهم عن بعض الأحباء. كما لاحظ عزيزي ان قائمة الاحتمالات طويلة ومتنوّعة إلا أنّ القاسم المشترك هو الجوّ الحماسي والمتطرّف الذي يعيشه كل فرد حسب مزاجه.





برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

قد تشعر بالتعب وربما تقع في مواقف محرجة تحت تاثير القمر من برج العذراء الترابي الذي يجعل الطريق امامك مليئة بالاشواك وبعيدة لبلوغ الاهداف فحاول ان تتاقلم مع الظروف نظم اعمالك وحساباتك ودقق في شؤونك المالية والمصرفية . ابتداء من يوم الاثنين تعود الحركة الطبيعية الى حياتك اليومية مع انتقال القمر الى الميزان ومن ثم الى العقرب الصديق فتنشغل بايجاد التمويل والقروض لمشروع ما، أو لسد دين يحاصرك، وتكون مستعد لتسوية الأمور تخدمك ليونتك الطبيعية على قبول بعض الأوضاع والتعامل معها بواقعية. لا تغلق الابواب امام الفرص بل كن منفتح على كل الاراء حتى المعاكسة منها.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يخيّم الحنان على الأجواء المليئة بالودّ والتقارب ولحظات الهناء، بعيدًا عن الاستفزازات الماضية. تنطلق فرحًا ومزهوًّا بنفسك، تتلقى الدعوات من كل حدب وصوب كما العروض المسلّية. حتى ولو كانت علاقاتك سطحية ، فإنك تجد سعادة في قربها، فتستفيد من كلّ لحظة، في حين أنّ الشريك يبدي اهتمامًا خاصًا بك، وقد يفاجئك بهدية أو بخبر جيد أو بقرار . قد تكون أنت الذي يتّخذ هذا القرار الإيجابي بالنسبة إلى علاقتكما.









برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تتحكم في مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث مدعوما من القمر من برج العذراء تتخذ مشاريعك أشكالًا جديدة فيكون الوقت مناسب للقيام بمشروع جديد وخوض تجربة من نوع آخر والالتزام بخط حديث، أو للحصول على دور مميّز في العمل لكن ابتداء من يوم الاثنين ستكون مضطرا تحت تاثير القمر من برج الميزان الى تبرير كل قرار أو موقف تتخذه، وإعطاء شرح وتفسير، حتى لا تواجه اعتراضًا أو احتجاجًا. لا تستطيع الاستراحة، فالمتطلبات كثيرة والمتغيّرات أيضًا. من المحتمل أن تتلقى خبرًا يربكك لذلك تجنب اتخاذ قرارات حاسمة لانها نهاية اسبوع مخيبة للامال متعبة ومحزنة فلا تجازف .





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تجنب كل علاقة عاطفية غير مشروعة وانتبه الضوء احمر اياك والتورط بقضية مشبوهة سوف يرافقك سوء تفاهم أو مسألة مزعجة تطرأ على صعيد علاقاتك الشخصية، أو بلبلة مع أحد الأولاد ما يعني ضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات وعدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار ، سواء كان بالارتباط أو بالفراق. على الرغم من ذلك قد تضع حدًا لعلاقة عاطفية ناشئة وتنسحب قبل فوات الأوان.





برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تستعيد حماستك وتفاؤلك بحيث ونشاطك وحيويتك في الخمسة ايام الاولى من الاسبوع وذلك على كافة الاصعدة مدعوما من القمر من برجك ومن ثم من القمر في الميزان تتصاعد شعبيتك وتتاح لك فرص مهمة للقيام باعمال عديدة تهتم للدفاع عن مشروع ما وتفكر بالسفر وتخطط لرحلة ما انها فترة استعادة موقع وعودة الى النشاطات الداعمة لكن سوف تلاحظ في عطلة الاسبوع بسبب القمر من العقرب تقلّبات متعددة وعلى مختلف الصعد. قد تجد نفسك في ورطة او موقف حرج ربما بسبب خصم او منافس او حاسد لئيم. المجازفة ممنوعة كليًا والأجواء صعبة لا تسمح بالتقصير ولو جزئيًا. يتوجّب عليك حماية استقرار عملك الحالي، ان الحظّ معاكس تمامًا، ولهذا السبب قد تشهد اعمالك ومصالحك تراجعًا واضحًا او تدهورًا ملموسًا.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تشعر بأن الشريك يدعمك ويخفف من قلقك. قد تحتاج إليه أنيسًا لك ومواسيًا في بعض الأحيان، وخصوصًا احتجت إلى هذا الدعم المعنوي. تبدو مثاليًا في نظرتك إلى العلاقات الشخصية، ربما تجذب أحد الأشخاص المعروفين أو المشهورين أو من يتمتع بسمعة جيدة ورقي اجتماعي. تخيّم الرومانسية على العلاقات التي يكون بعضها سريًا، إلا أنك تتعرف، إذا كنت عازبًا، إلى من يناسبك للارتباط أو الزواج وتفكر في هذا الأمر متأنيًا.





:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

عليك التأني وعدم المجازفة او التعرض للمشاكل كن حذر جدا من تاثيرات القمر المزعجة من برج العذراء سوف تنجدك الاعصاب الهادئة والحكمة والقدرة الواسعة على تفهمّ الأمور. ان هذه الفترة هي امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية والادارية، واذا لم تأخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة الامور بموضوعية ستكون النتائج غير مرضية , تعرف انفراجا ابتداء من يوم الاثنين مع انتقال القمر الى برجك فتحقق ارباحا وتطلع على بعض المعلومات والاخبار التي تهمك وتشعر بالتقدّم وبالرغبة الكبيرة لتغيير أمر في حياتك تتخلّص من اعباء أو من مسؤوليات ماضية كما تحمل اليك عطلة الاسبوع مكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحًا سيلمع نجمك وتنمو شعبيتك وتزدهر مشاريعك .





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تتطور قصة ماضية إلى أجواء جديدة وواعدة. أما إذا كنت وحيدًا، فقد يتم لقاء مفرح يبعث في قلبك الحياة. يؤدي الأصدقاء دورًا بارزًا في هذا المجال، يحيطونك باهتمامهم ويشاركونك طموحاتك. إذا كنت متزوّجًا تشعر بأن الشريك يتقرّب منك أكثر ويتفهّمك ويحاورك بطريقة أكثر إيجابية. قد تلام من حبيب انفصلت عنه ولا تجد مساحة من الحرية للتعبير عن نفسك، أو لا تجد الأجوبة المقنعة عن بعض المساءلة التي تتعرّض لها.









برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يحمل إليك وجود القمر في برج العذراء مع بداية الاسبوع والقمر في برجك في عطلة الاسبوع عملًا كثيرًا ولقاءات تتطلب دقة وتركيزًا وأسفارًا تطرأ ونجاحًا يكلل كل مساعيك. تجاهد، تناضل وتدور في كل الاتجاهات لتنفيذ الواجبات وتسديد كل الفواتير. تهتم بشؤون عائلية، مهنية وشخصية في الوقت نفسه وقد تنهمك بمهمة أو عمل جديد يتطلب الكثير من المهارة ويطرح أمامك تحديات، فترغب بإثبات قدرتك وكفاءتك يجب العمل بإتقان وباستمرار،لكن بالرغم من الظروف الايجابية عليك التنبه من يومي 10 و 11 بسبب القمر من برج الميزان وإياك أن تهمل واجباتك أو أن تتصرف بعشوائية في الميدان المالي. عليك مسايرة متطلبات الآخرين وربما على حساب رغباتك.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تنشغل عن الحبيب بامور متنوعة كالعمل او الدراسة او حتى الامور اليومية وقد يشهد الوضع العاطفي جدالًا وخلافًا وقد تثير الحساسيات مع الشريك أو تتهمه بالبرودة وعدم التعاطف والتعاون مع قضيّتك. أو ربما ينزعج هو من انشغالك عنه لأسباب مهنية أو لأسفار طارئة تفرض عليك. تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم الامور.













برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تنعم بتحرر اجتماعي وفكري ومهني فتدخل مرحلة ازدهار تفاوض وتميل الى حسم الامور لانك صاحب رؤية واضحة وتملك قدرة على التحليل الصائب تعيش اياما ناجحة وربما تحصد مكافأة او تقديرا لجهودك تنتصر على الاوضاع التي كانت متقلبة أخيرًا وستجد المخارج والحلول الضرورية لمحاصرة المتاعب الا انك تنقبض قليلا نهاية الاسبوع مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من برج العقرب قد يحمل خيبة وتأخيرًا فلا تراهن عليه سوف تحتاج الى دعم وتأييد لذلك ابحث عن المعارف النافذة قد تضطر الى الصراع على عدة جبهات حاذر الفشل والخسائر.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

ستكون الاجواء مليئة بالرومنسية وسيكون لسانك طليقا في المغازلة والاطراءات سوف يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد إذا كنت خاليًا تعيش أحلامًا كثيرة وتعج حياتك الاجتماعية صخبًا. تفعل المستحيل للفوز بقلب أو لكسب ثقة الزوج أو الشريك العاطفي، وربما تحظى بمن يسامح أخطاءك ويلاحق مصالحك بلا أي مصلحة.









برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تعيش اسبوعا جميلا جدا يفتح لك ابواب الحظ والنجاح ويشجعك القمر من العذراء على استقبال فترة جديدة ومميزة من حياتك تكون المعنويات مرتفعة جدا اسبوع وترتاح على الصعيد المهني وتكون النتائج ضخمة وتفخر بنفسك ما يجعلك اكثر راحة وانشراحا من الاسبوع الفائت سوف تطمئن خواطرك وتعمل على تقريب وجهات النظر ستلمس دعما مباشرا فكن جاهزا لحسم الامور من دون تردد,تستطيع القيام بعدة انجازات مهمة ولافتة وتميل الى التحرك الواسع , تحقق ازدهارا على صعيد العلاقات العامة وتستقطب المؤيدين وتطور وضعك الشخصي. تقدم بثبات ولا تتردد في المشاركة الواسعة لكي تحقق طموحاتك.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تحمل اليك هذه الفترة اجواء مستقرة تجعلك مرتاحا عاطفيا مع وجود الزهرة في برج الثور الصديق الذي يزيدك جاذبية ويعلن عن فترة مميزة فتصبح الظروف ملائمة لاستعادة ثقة الحبيب ومودته ,الاهتمام برغباته والوقوف على راحته فلقد عانيتما من الكثير من الضبقة والمتاعب وحان الوقت لاعادة المياه الى مجاريها الطبيعية وتدور معظم الاحداث فتأخذ المبادرة وتطرح فكرة جريئة.





برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

قد تزعجك الأجواء في بداية الاسبوع وتخيّب ظنّك فالجو يبدو ضاغطًا ويتحدث عن تأخير وحواجز وعدائيّة تمنع عليك العمل بحرّية وسلام، فأنت لا تحب المعاكسات بل تثور عليها ويصعب عليك ضبط الانفعالات ولا تسمح للمسائل الشخصية او المشاكل الطارئة بالتاثير سلبا عليك تجنب التهور والعناد والتذمر. لكن ابتداء من يوم الاثنين مع انتقال القمر الى برج الميزان الصديق ستلاقي الدعم المطلوب لافكارك وقضاياك وتدعمك الظروف الفلكية الجيدة والايجابية لتنطلق مسيرة العمل وتتوضح لك بعض الاهداف والمعالم حيث تكون اجواء مناسبة للاحتفال بنجاح او بمكافأة الظروف مناسبة للتحرك الجريء ولاقامة ورشات عمل وجلسات حوار بناءة.





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

لا يناسبك وجود الزهرة في الثور ومن مصلحتك المحافظة على السلام في حياتك الشخصية قد يكون الأسبوع أكثر هدوءًا من الأسابيع اللاحقة التي تحتاج إلى حكمة ورويّة من قبلك، في تعاطيك مع الشؤون الشخصية، العاطفية والعائلية. قد لا تكون الاتصالات مع المحيط هادئة ومطمئنة ، بل تولّد بعض الخلافات وتخلق جوًّا من الضغط النفسي.













برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تتحمل مسؤوليات جديدة وتلاقي بعض الحلول كما تشجعك التأثيرات الفلكية الايجابية للقمر في برج العذراء وتبشرك بمفاجأة مهنية رائعة وتساعدك على أتخاذ القرارات المصيرية وقد تفرض شروطك وتوجهاتك , إستفد من الفرص الاستثنائية إنها فترة مثمرة ومفيدة جدًا. لكن سوف تواجه قضية طارئة او تحفظا يومي 10 و 11 بسبب القمر من برج الميزان الذي سوف يعرقل مشاريعك إبتعد عن الانفعال والتوتر والاجواء الصاخبة وكن حذرًا كي لا تقع في الفخ ولا بد من حماية مصالحك ووظيفتك من الخطر لكن وصول القمر برج العقرب الصديق سوف يدعمك على الصعيد المهني ويحمل اليك انفراجا او بعض النجاحات وتحقيق الامنيات والافكار الجديدة وتغييرات ايجابية.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: