مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم ينعى الفدائية زينب الكفراوي

نعت إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم الفدائية البطلة زينب الكفراوي، إحدي أبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي علي مصر عام 1956، التي وافتها المنية، مساء الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.





وتقدم المخرج إسماعيل مراد، رئيس المهرجان، بخالص التعازي إلي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وشعب المدينة، معتبرًا الفدائية الراحلة نموذجًا للوطنية والفداء من أجل مصر، وذلك بعد تضحياتها وبطولاتها إبان فترة العدوان الثلاثي رفقة أبطال وفدائيي المدينة، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريمها اعترافًا بفضلها في الدفاع والزود عن الوطن.



