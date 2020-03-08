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فن

مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم ينعى الفدائية زينب الكفراوي

الأحد 08/مارس/2020 - 02:29 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
نعت إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم الفدائية البطلة زينب الكفراوي، إحدي أبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي علي مصر عام 1956، التي وافتها المنية، مساء الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.

وتقدم المخرج إسماعيل مراد، رئيس المهرجان، بخالص التعازي إلي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وشعب المدينة، معتبرًا الفدائية الراحلة نموذجًا للوطنية والفداء من أجل مصر، وذلك بعد تضحياتها وبطولاتها إبان فترة العدوان الثلاثي رفقة أبطال وفدائيي المدينة، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريمها اعترافًا بفضلها في الدفاع والزود عن الوطن. 

يذكر أن مهرجان بورسعيد للعالم القديم يهدف إلي نشر الوعي ودفع العمل السينمائي وتحقيق التواصل مع دول قارات العالم القديم، بما يُسهم في تحقيق الاحتكاك اللازم لاكتساب المزيد من الخبرات التي تتضمنها الثقافات المختلفة لقارات العالم القديم، ومن المقرر إنطلاق دورته الأولي في الأسبوع الأولي من سبتمبر المقبل.
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