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بين الناس

سيد يشتكي من حذف 5 أفراد من البطاقة التموينية دون سبب

الأحد 08/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن سيد إبراهيم عبد الله السيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لصرف المقررات التموينية لأفراد الأسرة .

ويقول فى رسالته : أعانى من حذف 5 أفراد من بطاقة التموين بالرغم أنهم فى مراحل التعليم وقمت بعمل تظلم دون استجابة، حيث إنى أصرف التموين إلى شخصين فقط من البطاقة التى تحمل رقم 101012233857 مكتب تموين حدائق القبة .

وأضاف : أن أسرته تتكون من 6  أفراد ويتم صرف المقررات التموينية لفرد واحد فقط، وأكدت أنها تطالب بإعادة إضافة الأفراد المحذوفين إلى بطاقة التموين حتى يتمكن أفراد الأسرة كلها من الحصول على هذا الدعم خاصة أنهم يستحقونه وذلك بعد عمل التظلم وتم التصحيح فى شهر ديسمبر 2019 وتم حذف الأفراد فى شهر يناير من نفس العام.
 
للتواصل مع الشاكى  01003449889 ‪‎‪‬‬‬‬

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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