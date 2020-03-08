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إعلامي كويتي يحذر المحرضين على مصر من المساس بها .. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 12:34 ص
الإعلامي الكويتي
الإعلامي الكويتي فهد السلامة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي الكويتي فهد السلامة، إن الشعب الكويتي يحمل الكثير من الحب والود لشقيقه المصري، مؤكدا أن هناك علاقة قوية تربط بين الشعبن المصري والكويتي على مدار التاريخ. قائلا «الكويتي هو مصري  والمصري هو كويتي ومن يهاجم مصر لهم أجندات إخوانية».

وأضاف «فهد السلامة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن خسارة أردوغان في أسطنبول تجعل جماعة الإخوان في إرباك شديد، ويستخبون في جحورهم مثل طيور الظلام.

وأشار «فهد السلامة» إلى أن الدول المعادية تحاول أن تحارب مصر لذلك يطالب الجميع بالوحدة الوطنية العربية التي تجمع دول الخليج بالدولة المصرية، مؤكدا أنه لابد من اجتماع عربي طارئ للدول العربية لنكون شوكة في ظهر الأعداء والإخوان المسلمين.

وأوضح «فهد السلامة» أن الإخوان تسعى إلى زعزعة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن هناك أشخاصا تتبع دولا معادية وتدعم الإخوان لتخريب مصر ودول التعاون، ولكن الجميع يقف ضدهم ومواجهتهم بالمرصاد. 

وحذر «فهد السلامة» المحرضين على مصر من المساس بها، مشددا على ضرورة العودة إلى الوحدة العربية والتكاتف سويا لمواجهة أي أخطار تضر بالمنطقة، مؤكدا أن فيروس كورونا يهدد كل دول العالم وليس دول بعينها. 
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