منذ 2015.. مواطن يناشد المسئولين بسرعة تسلم وحدته في العاشر من رمضان

شكا المواطن محمد سعد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام الوحدة السكنية بالإعلان الرابع بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعي.





قال في رسالته: تقدّمت بطلب حجز وحدة سكنية بالإعلان الرابع منذ شهر فبراير سنة 2015 في مدينة العاشر من رمضان، وتم عمل استعلام وعلى الرغم من انى مطابق للشروط إلا أننى إلى الآن لم يتم تسليمى الوحدة السكنية.





وأضاف: أنا متزوج وأعول أسرة مكونة من 5 أفراد وأرهقني الإيجار الشهري، فضلاً عن الظروف المعيشية الصعبة.





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