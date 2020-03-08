حماية المستهلك يحذر المواطنين من التعامل مع شركات إبادة الحشرات المجهولة

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حذر المواطنين من التعامل مع شركات إبادة الحشرات المجهولة.





وأوضح عبد المعطى خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة"المذاع عبر قناة مصر "الأولى" تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن مهمة إبادة الحشرات تحتاج إلى إصدار رخصة للشركات للتأكد من استخدام مواد جيدة لا تؤثر على صحة الإنسان.





وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تنسيقا تاما مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحصر شركات إبادة الحشرات التى تخترق خصوصية المواطنين.





وأوضح راضى عبد العاطى، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الشركات بعد النصب على المواطنين، ويجب التعامل مع الشركات الحاصلة على تصاريح من الجهات المعنية.