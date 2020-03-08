إذا كنت مولودا في يوم 8 مارس.. لديك موهبة اكتشفها

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصائح لمواليد 8 مارس.
شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 8 مارس فإن ذلك يعني أن لديك موهبة تنظيمية وقوة تحمل كبيرة. أنت أيضا ملهم ولديك قدرة على فهم الآخرين.. تجيد التهرب وتعشق الأسفار.
نصيحة:
هذا العام تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.