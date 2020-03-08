مجلس إدارة المنيا يرفض استقالة محمد شحاتة

رفض مجلس ادارة نادي المنيا الرياضي برئاسة عاطف عبدالجابر بالإجماع الاستقالة المقدمة من محمد احمد شحاته عضو المجلس والتي تقدم بها لظروفه الشخصية.





وأضافت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ليس كما أشيع عبر صفحات التواصل بسبب خلافاته مع أعضاء المجلس، وقد عدل السيد محمد أحمد شحاتة عن الاستقالة بناءا على رغبة المجلس.





يأتى ذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي أن استقالته شحاتة جاءب بسبب خلاف كبير مع رئيس المجلس بعد تعثر الفريق الأول لكرة القدم في دورى القسم الثانى .





ويحتل فريق المنيا المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدورى القسم الثانى برصيد 19 نقطة .